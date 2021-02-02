Четыре человека пострадали в Твери по вине нарушителя ПДД

Тверь, 2 февраля. Сотрудники ГИБДД установили причину ДТП под Тверью — виновником стал нарушитель ПДД. В результате аварии пострадали четыре человека.

По версии правоохранителей, водитель Lada Granta пытался совершить поворот. Он не убедился в безопасности маневра и не пропустил ехавший по встречной полосе кроссовер Kia Sportage. В результате столкновения сидевшие в салоне отечественного авто люди получили переломы плеча. С различными травмами были госпитализированы и две девушки из корейского внедорожника.

В Вологодской области водитель грузовика нарушил правила и спровоцировал столкновение с автомобилем Lada Granta. Сидевшие во второй машине супруги погибли, их маленький сын госпитализирован, сообщал ФАН.