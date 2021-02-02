Пропавшего 20-летнего юношу нашли мертвым под Воронежем

Воронеж, 2 февраля. Волонтеры завершили поиски пропавшего 18 декабря в Семилуках 20-летнего парня. Рыбак нашел тело юноши и обратился в полицию.

Спасатели организовали поиски пропавшего молодого человека еще в середине декабря. Сообщалось, что 20-летний юноша был в гостях у родственников и ушел из дома в одной пижаме.

Причина такого поступка по-прежнему остается неизвестной. Тогда были сильные морозы и, вероятно, именно холод стал причиной гибели молодого человека.

Тело юноши обнаружил рыбак неподалеку от Дачи Башкирцева. Мужчина сообшил в полицию о страшной находке. СК назначил судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину гибели молодого человека. По данным ведомства, на трупе не обнаружено видимых следов насильственной смерти.

Труп пропавшего без вести подростка обнаружили в Смоленске, сообщало Федеральное агентство новостей. В поисковой операции участвовали Следственный комитет, волонтеры и полицейские.