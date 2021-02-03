Вступление в ЕАЭС и ОДКБ сулит Сербии больше перспектив, чем «дружба» с Евросоюзом 

Между Россией и Сербией особые дружеские отношения. Не зря нас называют братскими народами, история двух стран прямое тому подтверждение. Однако, в июне прошлого года президент республики Александр Вучич заявил, что к 2026 году страна, возможно, вступит в Евросоюз. Отразится ли это на отношениях двух стран? Ждать ли впоследствии от республики вступления в НАТО? Неужели сербы забыли кому обязаны развалом своей страны? Какова вероятность, что братский народ обратит свой взор на Восток и вступит в ЕАЭС? Эти вопросы обсудили политики и сербские представители в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

В Европе у России лишь один безусловный союзник — Сербия. Поскольку остальные страны не могут себе позволить вести независимую политику и дружить с Россией из-за пристального взгляда Вашингтона, считает писатель, член экспертного совета партии «За правду» Николай Стариков.

«Не приходится говорить о каком-либо суверенитете и независимости других стран, когда на их территориях находятся американские военные базы. Все эти страны входят в блок НАТО, который провозгласил Россию своим врагом. Сербия же не входит в НАТО. При этом традиционная дружба между Сербией и Россией не должна зависеть от партий, которые приходят к власти», — отметил Стариков.

Сейчас на Западе набирают силу «правые» партии, уверен председатель партии «Сербские правые» Миша Вацич. И в этом есть положительный момент. По его словам, все эти партии объединяет доброжелательное отношение к России и сомнения в жизнеспособности Европейского союза, в таком виде, в котором он сейчас существует.

«Сейчас мы имеем тенденцию, когда набирают силы партии правых, в той же ФРГ это «Альтернатива для Германии». И эти партии роднит то, что они позитивно относятся к России. Лучшее решение — это дружба наций от Лиссабона до Владивостока, которые породнятся с Россией. Что касается Черногории, пришедшая власть, обещала большие изменения, которые касаются прав Сербии и отношений с Россией. Мы подождем», — сказал политик.

Миша Вацич заверил, что сербы с большим скептицизмом смотрят на Евросоюз и уж тем более не собираются вступать в НАТО — их взгляд устремлен на Восток. И это обусловлено, как политическими, так и экономическими причинами.

«Мы не та партия, которая хотела бы войти в Евросоюз. Мы евроскептики и сотрудничаем с другими партиями, которые придерживаются таких же идей. Евросоюз — это тюрьма народов. Это самая худшая копия Советского союза, здесь народный суверенитет держав отбирается в пользу других политических движений», — заявил сербский политик. — Россия же, которая стоит во главе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), придерживается партнерских отношений, не лишая стран их свободы. Если войдем в ЕАЭС, нам не обязательно проводить гей-парады и отказываться от Косово и Метохии. Присоединение к странам ЕАЭС никак не повлияет на сербские взгляды. А в Евросоюз нет смысла вступать еще и потому, что он распадется изнутри».

Также Вацич напомнил и о недостойном поведении стран-участниц ЕС, когда нагрянула пандемия. Коронавирус показал настоящее лицо этого союза. Внутри ЕС каждая страна думала только о своих интересах, исчезла простая человеческая солидарность. Такой неблагонадежный союз не несет никакой ценности, уверен сербский политик.

Сейчас братская республика покупает вооружение, как у России, так и у европейских стран. Импортирует товары тоже обеим сторонам, но большая часть уходит все же в ЕС. Из-за этого многие считают, что Сербия сидит на двух стульях. Но она вынуждена это делать. По словам Миши Вацича, хотя страна небольшая и люди ее храбры, но и «храбрецам надо чем-то питаться». Вступление в ЕАЭС и развитие отношений со странами БРИКС с этой точки зрения выглядит очень перспективным.

«Мы получим большую свободу действий, если будем связаны тесными экономическими отношениями с РФ, Китаем и другими странами БРИКС. Но в первую очередь, с Россией — это очень большой рынок. Мы имеем только один вектор, и он должен быть повернуть в сторону Российской Федерации. Но это взаимодействие должно идти с двух сторон», — пояснил участник конференции.

По словам лидера сербских «правых», Сербия, памятуя события 1999 года, никогда не вступит в НАТО, вместо этого необходимо присоединиться к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Только так страна сможет сохранить свою свободу и независимость.

«Сейчас у нас пытаются отобрать Косово и Метохию. И результат зависит не только от наших сил и желаний, но и от того насколько сильна Россия. Сильная Россия — это гарант правды и справедливости. У нас есть наглядный пример — Сирия, которая очень плохо закончила бы если бы не вмешательство РФ», — заявил Вацич.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Виталий Милонов, в свою очередь отметил, что Сербии есть чего опасаться. История с оккупацией Косово во главе албанских бандитов стала началом процессов, которые расшатали незыблемость границ суверенного государства. И покровительство со стороны Запада бандитам, которые убивали тогда мирных людей, уверила террористов в том, что война с союзниками России всегда будет щедро проспонсирована со стороны НАТО.

«Русские всегда относились к Сербии, как к духовно близкой стране. Мы не можем комментировать позицию президента этой страны. Но надо отметить, что большинство сербов понимает — будущее их государства лежит в тесных взаимоотношениях и братской дружбе с Россией. Многие видят, как другие страны становятся каким-то придатком Евросоюза. Взять ту же Прибалтику. Молодежь уехала из своих стран, и эти страны вымирают, как этносы. Надо быть реалистами, чтобы видеть — через 20 лет при таких тепах развития ЕС, он станет европейским халифатом. И тот ужас, который сейчас царит в Косово, будет царит в Брюсселе. А Сербия могла бы стать новым прообразом формата сотрудничества независимых государств. К этому сотрудничеству могли бы присоединиться и Германия, и Франция, надо только убрать политическую импотенцию», — заявил депутат.

В заключение лидер партии «Сербские правые» добавил, что сейчас есть реальная надежда на то, что ситуация на Балканах изменится. Он подчеркнул, что впервые сложилась ситуация, когда президент Боснии и Герцеговины стоит на сербской стороне. Такая же ситуация, по его словам, и с премьер-министром Черногории. Вацич заявил, что это — гарантия защиты сербов, которые живут вне страны.