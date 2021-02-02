Не потерять лицо: эксперт Пикин оценил условия США для снятия санкций с «СП-2»

США готовы начать переговоры с Германией о снятии санкций с «Северного потока — 2», сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источник в администрации американского президента. Вашингтон выдвинул Берлину ряд условий для отмены санкций. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал в комментарии ФАН требования США условными, поскольку они нужны лишь для того, чтобы страна не потеряла лицо.

По данным Handelsblatt, в Америке готовы говорить о снятии санкций против «Северного потока — 2», но ожидают, что германская сторона тоже сделает предложение. Главное требование США заключается в том, что «СП-2» может быть отключен, если Россия захочет оказать давление на Украину.

Кроме того, в Вашингтоне требуют от Германии помочь Украине расширить газовую инфраструктуру, чтобы Киев оставался важным игроком на энергетическом рынке. По данным Handelsblatt, в Берлине приветствовали предложение США, однако напомнили, что Россия уже обеспечивает транзит газа через Украину.

Сергей Пикин считает, что сделка между США и Германией, если ее заключат, будет носить исключительно политический характер. Речь не идет о документах, которые заставят Германию инвестировать в украинскую газовую инфраструктуру.

Эксперт напомнил, что договор о сохранении транзита через территорию Украины был продлен в 2019 году на пять лет. Хоть объемы газа были уменьшены, транзит сохранился. Поэтому требования США фактически выполнены.

«Новой администрации Штатов нужно продемонстрировать движение навстречу европейцам. Но чтобы США сохранить лицо, нужно выдвинуть какие-то условия. Никто не обязывает подписываться под этими условиями, никаких критериев их выполнения не называется. Это политическая условность. В таком виде шанс на то, что Вашингтон отменит или смягчит действующие санкции, очень высок», — считает Пикин.

Собеседник ФАН подчеркнул, что способность России достроить «Северный поток — 2» уже не вызывает вопросов. Однако смягчение санкций позволит реализовывать проект проще и без дополнительных затрат.

Ранее Handelsblatt сообщил о разговоре канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Белого дома Джо Байдена насчет российского трубопровода «СП-2».