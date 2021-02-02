Владельцем затопленного в Ленобласти судна оказался местный топ-менеджер

По данным ФАН, владельцем судна «Академик Якутин» является топ-менеджер из Ленобласти Дмитрий Болотов. Сейчас он находится под домашним арестом и подозревается в уголовном преступлении. Болотов занимает пост генерального директора ООО «Водоканал Невский». Компания зарегистрирована в Кировском районе Ленобласти. Эти данные ФАН удалось найти в едином реестре юридических лиц ФНС России.

О задержании Болотова СК по Ленинградской области сообщил 21 декабря прошлого года. Следователи вместе с ФСБ и МВД региона провели обыски. Уголовное дело возбудили по 196 статье УК РФ «Преднамеренное банкротство». В результате гендиректор Болотов был отправлен под домашний арест на время следствия. Из материалов дела следует, что правоохранители пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в преднамеренном банкротстве муниципального унитарного предприятия путем создания искусственной кредиторской задолженности свыше 630 млн рублей.

«Следствием установлено, что с января 2018 по сентябрь 2020 года директор МУП «Водоканал Кировского района», действуя в группе лиц, в том числе с генеральным директором ООО «Водоканал Невский», от имени муниципального унитарного предприятия заключили экономически необоснованные договоры с ООО «Водоканал Невский» и аффилированными с ним организациями, — сообщала ранее пресс-служба СК по Ленинградской области.

Впрочем, пока топ-менеджер из Ленобласти находится под домашним арестом, его судно «Академик Якутин» обветшало. Видимо, после ареста владельца, его было попросту некому обслуживать. Плавучий ресторан находился у причала в деревне Малое Чернавино на реке Волхов. Там «Академик Якутин» и обнаружили утонувшим. Из-за инцидента в Северо-Западной транспортной прокуратуре проводят проверку.

«Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку о безопасности эксплуатации водного транспорта в связи с частичным подтоплением судна. В результате происшествия пострадавших и загрязнения окружающей среды не имеется, — говорилось в сообщении пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Теперь открытым остается вопрос эвакуации подтопленного судна «Академик Якутин», ведь обычно эта обязанность лежит на собственнике. В этом случае Дмитрий Болотов находится под домашним арестом и, конечно, заниматься этим вопросом не может.

Ранее ФАН сообщал о бывшем советнике главы Росрыболовства, которого обвиняют в покушении на мошенничество. Следственный комитет продолжает разбираться в материалах дела.