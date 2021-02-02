После утраты доверия Байдена Зеленский подбросил Украину китайцам

Как звучит популярная страшилка украинских пропагандистов про Россию? «Вы под китайцами!» — любят заявлять они в сетевых спорах с жителями нашей страны. Но вряд ли они представляли себе, что в реальности все произойдет чуть иначе: «под Китаем» окажется не Россия, а их «рідна ненька».

Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны Украины и указа ее президента Владимира Зеленского от 28 января, в новом санкционном списке «незалежной» против «недобросовестных инвесторов» компании ПАО «Мотор Сич» значатся гражданин Китая Ван Цзин и связанные с ним компании — Beijing Xinwei Technology Group Ltd, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Ltd (обе — Пекин), Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг).

Кто-то видит в этом пример «эффективной защиты отечественного производителя»: мол, деньги в размере 3,5 млрд долларов взяли, контроля над проданным предприятием не дали, да еще и санкции ввели. Кто-то — явную неадекватность киевских властей, полностью находящихся под контролем «семипосольщины» из стран G7.

Но, возможно, причина такой необъяснимой активности лежит гораздо глубже. Никто особо не спорит с тем, что за президентом Зеленским по-прежнему стоит олигарх Игорь Коломойский, «нерукопожатный» не только в Москве, но и в западных столицах.

По этой причине официальный Киев, при всей его готовности вылизывать сапоги своих зарубежных хозяев, сильно теряет в своем международном статусе. Даже по сравнению с временами президентства Петра Порошенко, с которым «слуга народа» Зеленский, собственно, и соперничал в 2019 году за особняк с химерами на Банковой улице, 10.

На это действующий глава «незалежной» откровенно жаловался в своем недавнем интервью телеканалу HBO. Мол, не принимают нас за равноправных партнеров Евросоюза, а в идеальности американской демократии теперь, после президентских выборов 2020 года, возникают сомнения…

Как говорится, с этого места нужно поподробнее. А поподробнее получается так: в глазах Кремля В. А. Зеленский является абсолютно безответственной фигурой, которая не выполнила своих обязательств в рамках Нормандского формата. В глазах нынешнего хозяина американского Белого дома Джо Байдена он также — «не наш сукин сын», поскольку был готов слить компромат на 46-го президента США его сопернику Дональду Трампу и никак не препятствовал этому в деле «пленок Деркача».

Кроме того, его босс Коломойский тоже позиционирует себя как приверженец хасидов, которые поддерживали Трампа, а не кандидата от Демпартии. Про Евросоюз и особенно про Германию даже говорить не приходится: им этот украинский, мягко говоря, чемодан без ручки уже седьмой год приносит одни убытки и неприятности.

Короче, «плохо кормють и мало дають». Что для традиционной украинской психологии означает только одно: пора менять «хозяина».

Но вот вопрос — кому именно решил подбросить Украину Зеленский? Если «коллективный Запад» уже не хочет содержать украинское шоу, а Россия явно затребует для восстановления отношений с Киевом зачистки необандеровской массовки, что вынудит, из-за слабости украинских властей, не просто их «переобувания в прыжке», а еще и разворота на 180 градусов, то вариант остается лишь один — КНР, третья вершина глобального треугольника XXI века.

Уж Китаю-то абсолютно безразлично, какого цвета кошка: жовто-блакитного, черно-красного или любого другого, — лишь бы она ловила мышей. И Поднебесная точно не будет мелочиться из-за миллиарда-другого-десятого долларов: у нее в загашнике одних американских «трежерис» — больше триллиона.

Так что старый анекдот про китайских гомосексуалистов как лучших друзей независимой Украины — желтых и одновременно голубых — приобретает сегодня особую актуальность. Только вот беда — Украина не является приоритетным для официального Пекина направлением внешней политики: что там происходит, китайским товарищам более-менее «фиолетово», и как можно изменить эту ситуацию — непонятно.

Поэтому в ближайшем окружении 6-го президента «незалежной», видимо, и решили обратить на себя более пристальное внимание «Красного дракона» — якобы под флагом выполнения указаний американских кураторов. Ну, это как младший школьник дергает приглянувшуюся ему одноклассницу за косичку, чтобы обратить ее внимание на себя. Или, ближе к теме, опытная работница сексуальных услуг шлепает потенциального клиента, после чего демонстрирует полную готовность к продолжению знакомства…

Наверное, при желании можно найти и более приличные аналогии для характеристики данной ситуации, но такого желания что-то нет.