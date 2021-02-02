Минздрав Эквадора сообщил о нехватке коек для больных COVID-19

Кито, 2 февраля. Система здравоохранения Эквадора не справляется с нагрузкой из-за роста числа заболевших COVID-19. В больницах не хватает инфекционных коек и аппаратов ИВЛ, сообщает издание Telesur.

По информации Министерства здравоохранения Эквадора, на текущий момент 83 человека находятся в очереди на койки в отделении интенсивной терапии в больницах Кито.

‼️URGENTE ‼️La ocupación hospitalaria sigue en aumento en Ecuador. Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) trabajan al límite de su capacidad. En total, son 1.415 internados en un día. Mientras tanto las autoridades no informan sobre las vacunas y el arribo de nuevas dosis https://t.co/RqiMhSRdfT — Orlando Pérez (@OrlandoPerezEC) February 2, 2021

Загруженность больниц увеличивается каждый день. Отделения интенсивной терапии работают на грани своих возможностей. С начала 2021 года Эквадор практически ежедневно перекрывает рекорды по количеству людей, госпитализированных с COVID-19. Так, за 31 января в стране было госпитализировано 1415 человек.

Terrible lo que está ocurriendo en #Ecuador Lo peor de todo, que, ocurre bajo el manto de la indiferencia, del silencio de los medios corporativos. No nos enteramos de esta tragedia si no fuera por este twittear de @OrlandoPerezEC https://t.co/23sGmDHZuE — Santiago Botón ???????? (@SantiagoteleSUR) February 2, 2021

С начала января некоторые города Эквадора вернулись к плану действий в чрезвычайной ситуации. Власти намерены увеличить число мест для зараженных.

Пандемия коронавируса в Эквадоре

С начала пандемии в Эквадоре зарегистрировано более 250 тыс. случаев заражения COVID-19, в том числе более 14 тыс. смертей. Страна занимает второе место в Латинской Америке по доле смертности от коронавируса — 5,9%. Январь стал месяцем с самым высоким числом заражений с февраля 2020 года, когда началась пандемия COVID-19.

Resumen de los casos de #Coronavirus en Ecuador, para hoy 1 de febrero de 2021 pic.twitter.com/FAeFuryUo9 — El Oriente (@ElOrienteEc) February 2, 2021

На данный момент страна получила лишь восемь тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech. Впрочем, даже если страна получит все 86 тыс. доз препарата к концу февраля, это позволит вакцинировать только 43 тыс. человека из 17 млн человек населения страны.

В сентябре 2020 года власти Эквадора сообщили о возможности импорта вакцины «Спутник V». Однако препарат из РФ до сих пор не был одобрен Минздравом Эквадора, переговоры о поставках приостановлены.

27 января в стране произошел скандал, после того как стало известно, что министр здравоохранения Хуан Карлос Севальос воспользовался своим положением, чтобы привить от COVID-19 престарелую маму.