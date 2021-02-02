Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Латинская Америка

Минздрав Эквадора сообщил о нехватке коек для больных COVID-19

Минздрав Эквадора сообщил о нехватке коек для больных COVID-19

Кито, 2 февраля. Система здравоохранения Эквадора не справляется с нагрузкой из-за роста числа заболевших COVID-19. В больницах не хватает инфекционных коек и аппаратов ИВЛ, сообщает издание Telesur.

По информации Министерства здравоохранения Эквадора, на текущий момент 83 человека находятся в очереди на койки в отделении интенсивной терапии в больницах Кито.

Загруженность больниц увеличивается каждый день. Отделения интенсивной терапии работают на грани своих возможностей. С начала 2021 года Эквадор практически ежедневно перекрывает рекорды по количеству людей, госпитализированных с COVID-19. Так, за 31 января в стране было госпитализировано 1415 человек.

С начала января некоторые города Эквадора вернулись к плану действий в чрезвычайной ситуации. Власти намерены увеличить число мест для зараженных.

Пандемия коронавируса в Эквадоре

С начала пандемии в Эквадоре зарегистрировано более 250 тыс. случаев заражения COVID-19, в том числе более 14 тыс. смертей. Страна занимает второе место в Латинской Америке по доле смертности от коронавируса — 5,9%. Январь стал месяцем с самым высоким числом заражений с февраля 2020 года, когда началась пандемия COVID-19.

На данный момент страна получила лишь восемь тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech. Впрочем, даже если страна получит все 86 тыс. доз препарата к концу февраля, это позволит вакцинировать только 43 тыс. человека из 17 млн человек населения страны.

В сентябре 2020 года власти Эквадора сообщили о возможности импорта вакцины «Спутник V». Однако препарат из РФ до сих пор не был одобрен Минздравом Эквадора, переговоры о поставках приостановлены.

27 января в стране произошел скандал, после того как стало известно, что министр здравоохранения Хуан Карлос Севальос воспользовался своим положением, чтобы привить от COVID-19 престарелую маму.

Новости партнеров