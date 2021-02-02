Эксперты оценили планы Минпромторга поддержать малоимущих россиян деньгами

Минпромторг России выступил с инициативой поддержать малоимущих граждан страны, столкнувшихся с кризисом. В ведомстве подчеркнули, что, в отличие от прошлых подобных предложений, речь идет не о введении продовольственных карточек для нуждающихся, а об адресной денежной помощи.

Как заявили ФАН эксперты, они одобряют предложения чиновников, но считают, что такая инициатива должна быть тщательно продумана.

Адресная помощь

Инициатива Минпромторга о социальной поддержке малоимущих едва уместилась на 39 страницах. Документ подписан замглавы ведомства Виктором Евтуховым. Прежде всего, по мнению разработчиков, сейчас в помощи от государства нуждаются беременные и кормящие женщины, дети любых возрастов, а также граждане, находящиеся на социальной опеке государства (в больницах, интернатах и так далее).

По мнению доцента Российской академии народного хозяйства и государственной службы Константина Добромыслова, государство должно приходить на помощь своим гражданам.

«Есть исключительные случаи, когда происходят экономические катаклизмы, когда государство должно вмешиваться в этот процесс, помогать людям. Но вся эта помощь, все эти меры поддержки должны быть хорошо продуманы», — считает Добромыслов.

Это не первый случай, когда чиновники Минпромторга обращаются к проблеме социальной помощи нуждающимся. В 2014 году в ведомстве предложили ввести продовольственные карточки.

Согласно проекту, остронуждающимся на специально открытые счета ежемесячно бы поступали деньги, которые бы люди тратили на покупку скоропортящихся продуктов отечественного производства — молоко, мясо, овощи. Эти деньги нельзя было бы обналичить или накопить — согласно документу, в конце календарного месяца счет бы обнулялся.

В последующие годы к теме адресной помощи в Минпромторге возвращались неоднократно, пока в 2019 году идею не заблокировали в правительстве. В прошлом году ведомство вновь подняло тему социальной помощи.

По мнению руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, сельхозпроизводители в целом поддерживают инициативу Минпромторга. Тем более, что мировой опыт показал эффективность такой адресной поддержки.

«В США более 40 млн человек признаны фактически голодающими. Все они получают ежемесячно от государства около 380 долларов в месяц на приобретение продуктов питания, — рассказывает Юшин. — Программа была инициирована в 1939 году. Получила полное развитие в конце ХХ века и продолжается сейчас. Половина бюджета сельхоз ведомства уходит на эту программу, а это десятки миллиардов долларов».

Противники инициативы Минпромторга утверждают, что в России сейчас действует около 500 видов социальной поддержки. Введение еще одной они считают нецелесообразной тратой государственных средств. Тем более, что очень сложно, по их мнению, будет распределять такую помощь.

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев уверен, что никаких трудностей нет, достаточно применить опыт столичных властей.

«Например, уже существует наработанный положительный опыт с социальной картой москвича и различными системами лояльности в сетевых магазинах. Можно сделать по аналогии. Таким образом человек, имеющий социальную карту потребителя, получит доступ ко всем товарам, на которые для него будет установлен второй ценник по социальной карте», — утверждает Мальцев.

Фиксированные цены

По словам сельхозпроизводителей, предложение Минпромторга будет гораздо эффективнее, нежели введение фиксированных цен на определенные категории продуктов. От этого выиграют все: нуждающиеся люди получат помощь, сетевые магазины не будут торговать себе в убыток, а самое главное — не пострадает сельскохозяйственная отрасль.

По словам Сергея Юшина, введение фиксированных цен очень сильно ударит по фермерам.

«По факту, это дополнительный налог на предпринимательскую деятельность в области сельского хозяйства, который обескровливает экономику отрасли и ставит жирную точку в вопросах привлечения новых инвестиций, потому что никому не захочется инвестировать средства в непрогнозируемую ситуацию», — считает эксперт.

Пока шло обсуждение подобной адресной помощи неимущим, его главным противником выступал Минфин. Уже известно, что представители ведомства решили отстаивать свою точку зрения до конца, заявив, что бюджет этого года не предусматривает подобных расходов. Это ожидаемая реакция госфинансистов, утверждает Сергей Юшин.

«Минфин почему-то не считает, что определенные расходы могут принести огромные доходы. Ведь эти деньги люди потратят на продукцию отечественного производства. Таким образом повысится спрос. С этого будут оплачиваться налоги по всей цепочке производства, включая переработку, хранение, транспортировку и реализацию», — рассуждает Юшин.

А в качестве источника средств эксперт предлагает использовать резервы Фонда национального благосостояния. Пока не ясно, как в это раз отреагируют на предложение Минпромторга в правительстве. Предприниматели и сельхозпроизводители надеются, что правительство на это раз поддержит инициативу ведомства.