Украина ввела санкции против Никарагуа из-за Крыма

Киев, 2 февраля. Верховная рада Украины утвердила решение СНБО и ввела санкции против Никарагуа за открытие почетного консульства в Крыму. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

За принятие проекта резолюции «О применении… ограничительных мер (санкций) по отношению к Республике Никарагуа» проголосовали 322 депутата.

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил решение тем, что правительство Никарагуа открыло почетное консульство в Крыму 10 февраля 2020 года. Отставной российский адмирал Олег Белавенцев был назначен почетным консулом.

«Летом 2019 года правительство республики Никарагуа осуществило недружественные действия по отношению к нашему государству — внедрена инициатива открытия так называемого почетного консульства Никарагуа на временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя. — заявил Данилов. — Республика Никарагуа не отреагировала на предупреждения и дипломатические ноты».

Согласно проекту резолюции, санкционный список изложен в указе президента, однако текст указа не был опубликован на сайте главы государства.

Украина вводить санкции против Никарагуа из-за Крыма с 10 ноября. Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, Олег Белавенцев был приговорен к 13 годам тюрьмы на Украине — его обвинили в содействии возвращению Крыма в Россию.

Белавенцев занимал пост полномочного представителя президента РФ в Крымском федеральном округе с 2014 по 2016 года. Он также принимал участие в организации референдума о статусе Крыма. По итогам этого референдума в 2014 году полуостров вошел в состав России. Власти Украины не признают результатов референдума о статусе Крыма, в различное время блокировали подачу воды, электричества и проход транспорта на полуостров.