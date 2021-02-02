Топ-5 новых скандалов с Пугачевой: предательство, Леди Гага и Киркоров, голые коленки

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, даже отойдя от концертной деятельности, остается общепризнанным лидером отечественного шоу-бизнеса. Многочисленных поклонников и недоброжелателей по-прежнему интересуют малейшие слухи о певице, ее личной жизни и, конечно, скандалах, с ней связанных. В последнее время Алла Борисовна не так часто дает пищу для сплетен, но скандалы на то и скандалы, чтобы возникать буквально из воздуха. ФАН собрал топ-5 свежих скандалов, связанных с Аллой Пугачевой.

Предательство

Да, именно в таком непростительном грехе обвинили недоброжелатели Аллу Пугачеву, а заодно и ее давнюю конкурентку по эстраде Лайму Вайкуле.

Дело в том, что ни Пугачева, ни Вайкуле не пришли на похороны известного стилиста Александра Шевчука, который скончался в ночь на 25 января на 55-м году жизни. Его не зря называли стилистом и Пугачевой, и Вайкуле, и многих других звезд — он действительно работал над их сценическими образами, а также над концертными номерами и шоу с их участием. Кроме того, Шевчук близко дружил со многими артистами, в том числе с Пугачевой, а у Вайкуле был арт-директором.

Однако ни Пугачева, ни Вайкуле так и не появились на похоронах Шевчука.

«Не прислала даже букета», — упрекали Пугачеву в предательстве друга.

Что касается Вайкуле, то сначала появилась информация, что она взяла оплату похорон Шевчука на себя, но потом в ее фирме это опровергли, указав, что они только помогали с организацией церемонии.

Молчание Пугачевой даже связали с некоторыми скандальными подробностями, касавшимися возможных причин смерти стилиста. Впрочем, друзья Пугачевой отказываются верить, что Примадонна испугалась за свою репутацию, которую вряд ли можно чем-то испортить. Да и ханжой она никогда не была… Так что, похоже, этот скандал так и не получит объяснения.

Козни Пугачевой

Вот уже несколько недель полыхает скандал, связанный с откровениями бывших звезд, которые заявили, что им на старте подрезали крылья из-за козней Пугачевой. Дескать, артистка жестко охраняла свои интересы в шоу-бизнесе 1980-х–1990-х годов, а неугодных безжалостно отлучала от кормушки. Откровения звучали на ТВ, да и ФАН, надо сказать, тут тоже подлил масла в огонь: на эту тему в интервью блогеру Вадиму Манукяну высказался певец Игорь Наджиев.

Скандал разгорелся нешуточный: звезды дружно кинулись оправдываться, защищать Пугачеву от обвинений, а заодно, как это сегодня принято, требовать унять акул пера. Впрочем, не будь журналистов, пишущих на желтоватые темы, наш небогатый творческими событиями шоу-бизнес имел бы все шансы просто увянуть.

Окончательный разрыв с Киркоровым

Алла Пугачева, как известно, счастлива в браке с телеведущим Максимом Галкиным, у них подрастают двое очаровательных талантливых детей (по слухам, рожденных суррогатной матерью, что, впрочем, не наше дело). Но все помнят о ее предыдущем браке с Филиппом Киркоровым, для которого, как утверждали знатоки, Примадонна так и осталась главной женщиной даже после их вполне мирного развода. Семья распалась, но дружба осталась.

Однако в последнее время, судя по просачивающимся в СМИ сплетням, трогательной дружбе бывших супругов пришел конец. Что за кошка пробежала между Пугачевой и Киркоровым, сказать трудно. Но в последнее время они практически не видятся, даже не ходят в гости друг к другу на дни рождения детей (у Киркорова тоже двое наследников). Последней скандальной каплей, как подглядела любопытная Ксения Собчак, стало то, что Пугачева отписалась от Киркорова в Instagram. Ну что ж, по нынешним сетевым временам это, похоже, самая страшная месть.

Как Леди Гага «обокрала» Пугачеву

Тут уже Алла Пугачева стала не источником, а скорее жертвой скандала. Стилист певицы дизайнер Алишер заметил, что Леди Гага, которая исполняла гимн США на инаугурации 46-го президента Джо Байдена, просто украла сценический образ Примадонны, в котором та блистала на знаменитом концерте в Кремле.

Фотографии, которые выложил в Instagram Алишер, заставляют отнестись к этим обвинениям всерьез. Ну как же так, Леди Гага? Не стыдно «воровать»?

Голые коленки

Когда скандала нет, надо высосать из пальца хотя бы небольшой милый скандальчик, которым мы и завершим наш топ-5. Он случился, когда в фанатской группе Пугачевой появилась фотография, на которой Примадонна показывает, как она счастлива со своим мужем Галкиным. Фото сделано летом на фоне плюща и какого-то странного забора. Пугачева в красивом черном платье, — о ужас! — не закрывающем колени.

Тут же, естественно, набежали критики, которые сказали: а) коленки как у кузнечика и б) не забывайте о возрасте, Алла Борисовна, ведь вам уже 71 год!

От имени читателей ФАН говорим: дорогая Алла Борисовна, носите все, что вам по душе, не обращайте внимания на сплетников и будьте счастливы.

О главных скандалах, связанных с Аллой Пугачевой, читайте в материале Федерального агентства новостей.