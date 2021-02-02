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Топ-5 новых скандалов с Пугачевой: предательство, Леди Гага и Киркоров, голые коленки

Топ-5 новых скандалов с Пугачевой: предательство, Леди Гага и Киркоров, голые коленки

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, даже отойдя от концертной деятельности, остается общепризнанным лидером отечественного шоу-бизнеса. Многочисленных поклонников и недоброжелателей по-прежнему интересуют малейшие слухи о певице, ее личной жизни и, конечно, скандалах, с ней связанных. В последнее время Алла Борисовна не так часто дает пищу для сплетен, но скандалы на то и скандалы, чтобы возникать буквально из воздуха. ФАН собрал топ-5 свежих скандалов, связанных с Аллой Пугачевой.

Предательство

Да, именно в таком непростительном грехе обвинили недоброжелатели Аллу Пугачеву, а заодно и ее давнюю конкурентку по эстраде Лайму Вайкуле.

Дело в том, что ни Пугачева, ни Вайкуле не пришли на похороны известного стилиста Александра Шевчука, который скончался в ночь на 25 января на 55-м году жизни. Его не зря называли стилистом и Пугачевой, и Вайкуле, и многих других звезд — он действительно работал над их сценическими образами, а также над концертными номерами и шоу с их участием. Кроме того, Шевчук близко дружил со многими артистами, в том числе с Пугачевой, а у Вайкуле был арт-директором.

Однако ни Пугачева, ни Вайкуле так и не появились на похоронах Шевчука.

«Не прислала даже букета», — упрекали Пугачеву в предательстве друга.

Что касается Вайкуле, то сначала появилась информация, что она взяла оплату похорон Шевчука на себя, но потом в ее фирме это опровергли, указав, что они только помогали с организацией церемонии.

Молчание Пугачевой даже связали с некоторыми скандальными подробностями, касавшимися возможных причин смерти стилиста. Впрочем, друзья Пугачевой отказываются верить, что Примадонна испугалась за свою репутацию, которую вряд ли можно чем-то испортить. Да и ханжой она никогда не была… Так что, похоже, этот скандал так и не получит объяснения.

Алла Пугачева и Александр Шевчук

Козни Пугачевой

Вот уже несколько недель полыхает скандал, связанный с откровениями бывших звезд, которые заявили, что им на старте подрезали крылья из-за козней Пугачевой. Дескать, артистка жестко охраняла свои интересы в шоу-бизнесе 1980-х–1990-х годов, а неугодных безжалостно отлучала от кормушки. Откровения звучали на ТВ, да и ФАН, надо сказать, тут тоже подлил масла в огонь: на эту тему в интервью блогеру Вадиму Манукяну высказался певец Игорь Наджиев.

Скандал разгорелся нешуточный: звезды дружно кинулись оправдываться, защищать Пугачеву от обвинений, а заодно, как это сегодня принято, требовать унять акул пера. Впрочем, не будь журналистов, пишущих на желтоватые темы, наш небогатый творческими событиями шоу-бизнес имел бы все шансы просто увянуть.

Окончательный разрыв с Киркоровым

Алла Пугачева, как известно, счастлива в браке с телеведущим Максимом Галкиным, у них подрастают двое очаровательных талантливых детей (по слухам, рожденных суррогатной матерью, что, впрочем, не наше дело). Но все помнят о ее предыдущем браке с Филиппом Киркоровым, для которого, как утверждали знатоки, Примадонна так и осталась главной женщиной даже после их вполне мирного развода. Семья распалась, но дружба осталась.

Однако в последнее время, судя по просачивающимся в СМИ сплетням, трогательной дружбе бывших супругов пришел конец. Что за кошка пробежала между Пугачевой и Киркоровым, сказать трудно. Но в последнее время они практически не видятся, даже не ходят в гости друг к другу на дни рождения детей (у Киркорова тоже двое наследников). Последней скандальной каплей, как подглядела любопытная Ксения Собчак, стало то, что Пугачева отписалась от Киркорова в Instagram. Ну что ж, по нынешним сетевым временам это, похоже, самая страшная месть.

Как Леди Гага «обокрала» Пугачеву

Как Леди Гага «обокрала» Пугачеву

Тут уже Алла Пугачева стала не источником, а скорее жертвой скандала. Стилист певицы дизайнер Алишер заметил, что Леди Гага, которая исполняла гимн США на инаугурации 46-го президента Джо Байдена, просто украла сценический образ Примадонны, в котором та блистала на знаменитом концерте в Кремле.

Фотографии, которые выложил в Instagram Алишер, заставляют отнестись к этим обвинениям всерьез. Ну как же так, Леди Гага? Не стыдно «воровать»?

Когда скандала нет, надо высосать из пальца хотя бы небольшой милый скандальчик

Голые коленки

Когда скандала нет, надо высосать из пальца хотя бы небольшой милый скандальчик, которым мы и завершим наш топ-5. Он случился, когда в фанатской группе Пугачевой появилась фотография, на которой Примадонна показывает, как она счастлива со своим мужем Галкиным. Фото сделано летом на фоне плюща и какого-то странного забора. Пугачева в красивом черном платье, — о ужас! — не закрывающем колени.

Тут же, естественно, набежали критики, которые сказали: а) коленки как у кузнечика и б) не забывайте о возрасте, Алла Борисовна, ведь вам уже 71 год!

От имени читателей ФАН говорим: дорогая Алла Борисовна, носите все, что вам по душе, не обращайте внимания на сплетников и будьте счастливы.

О главных скандалах, связанных с Аллой Пугачевой, читайте в материале Федерального агентства новостей.

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