Сербский политик ответил Хорватии и заявил, что ЕС закрывает глаза на геноцид сербов

Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман потребовал от Сербии извинений за то, что член сербской делегации Милош Стойкович назвал бывшую столицу РСК «сербской» и «оккупированной». В свою очередь Стойкович сказал, что не говорил ничего подобного, а на видео с ним был записан текст со словами другого человека. Должен ли Милош Стойкович принести извинения хорватскому правительству, что общего у Сербской Краины и Крыма, и что должна сделать Хорватия для сербов, рассказал председатель партии «Српска Десница» Миша Вацич в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Милош Стойкович мой близкий друг. Могу заверить, что он не был членом официальной делегации, так как не имеет никакой официальной функции в Сербии. Он служит в монастыре Хиландар и отвечает за гуманитарную помощь в сербских землях. Отмечу, сербы живут не только в Сербии. Частью сербской земли являются Черногория, Республика Сербская и оккупированная Республика Сербская Краина», — рассказал Миша Вацич.

Он также напомнил о том, что русские миротворцы были частью сил, которые гарантировали безопасность республики Сербская Краина.

«Но сербская армия Краины и русские миротворцы были не способны противостоять пакту НАТО, который ударил по ним, используя хорватских солдат усташей. Американцы и немцы обеспечили усташей всем необходимым. Далее был осуществлен один из самых масштабных геноцидов после Второй мировой войны», — сообщил политик.

По его мнению, этнические чистки не могут изменить принципиально исторические вопросы. Так, ничто не может изменить факт того, что территория Сербской Краины принадлежала сербской земле, как и территория Крыма России.

«Я желаю, чтобы русский народ на Донбассе не пережил того же, что пережили сербы на территории Сербской Краины. Подчеркну, что у хорватов нет поводов требовать извинения. Вместе с этим, Милош Стойкович не сказал ничего ошибочного. Он лишь напомнил, что хорваты должны принести извинения нам сербам за все преступления и геноцид», — объяснил Миша Вацич.

Наряду с этим, сербский политик заявил, что Хорватия, как пример страны Европейского союза, страны толерантности, демократии и либеральных ценностей, должна вернуть изгнанных сербов на свои родные территории.

Ранее в ФАН сообщалось, депутат парламента Сербии академик Драгомир Карич считает, что бомбежка Югославии в 1999 году и расчленение республики на несколько независимых государств является продолжением политики крупных европейских государств, которая и привела ко Второй мировой войне. По его словам, Югославия в 1999 году была разделена так же, как во время гитлеровской оккупации. Тогда были внутренние враги — Хорватия, которая стала самостоятельным государством. Большинство сербов пострадало в концлагере в Хорватии. Единственный нацистский лагерь для детей тоже был в Хорватии. Это государство, которое шло под руку с Гитлером, теперь называется демократическим, а для Сербии и России делают некую ревизию Второй мировой войны.