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Сербский политик ответил Хорватии и заявил, что ЕС закрывает глаза на геноцид сербов

Сербский политик ответил Хорватии и заявил, что ЕС закрывает глаза на геноцид сербов

Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман потребовал от Сербии извинений за то, что член сербской делегации Милош Стойкович назвал бывшую столицу РСК «сербской» и «оккупированной». В свою очередь Стойкович сказал, что не говорил ничего подобного, а на видео с ним был записан текст со словами другого человека. Должен ли Милош Стойкович принести извинения хорватскому правительству, что общего у Сербской Краины и Крыма, и что должна сделать Хорватия для сербов, рассказал председатель партии «Српска Десница» Миша Вацич в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Милош Стойкович мой близкий друг. Могу заверить, что он не был членом официальной делегации, так как не имеет никакой официальной функции в Сербии. Он служит в монастыре Хиландар и отвечает за гуманитарную помощь в сербских землях. Отмечу, сербы живут не только в Сербии. Частью сербской земли являются Черногория, Республика Сербская и оккупированная Республика Сербская Краина», — рассказал Миша Вацич.

Он также напомнил о том, что русские миротворцы были частью сил, которые гарантировали безопасность республики Сербская Краина.

«Но сербская армия Краины и русские миротворцы были не способны противостоять пакту НАТО, который ударил по ним, используя хорватских солдат усташей. Американцы и немцы обеспечили усташей всем необходимым. Далее был осуществлен один из самых масштабных геноцидов после Второй мировой войны», — сообщил политик.

Сербский политик ответил Хорватии и заявил, что ЕС закрывает глаза на геноцид сербов

По его мнению, этнические чистки не могут изменить принципиально исторические вопросы. Так, ничто не может изменить факт того, что территория Сербской Краины принадлежала сербской земле, как и территория Крыма России.

«Я желаю, чтобы русский народ на Донбассе не пережил того же, что пережили сербы на территории Сербской Краины.  Подчеркну, что у хорватов нет поводов требовать извинения. Вместе с этим, Милош Стойкович не сказал ничего ошибочного. Он лишь напомнил, что хорваты должны принести извинения нам сербам за все преступления и геноцид», — объяснил Миша Вацич.

Наряду с этим, сербский политик заявил, что Хорватия, как пример страны Европейского союза, страны толерантности, демократии и либеральных ценностей, должна вернуть изгнанных сербов на свои родные территории.

Ранее в ФАН сообщалось, депутат парламента Сербии академик Драгомир Карич считает, что бомбежка Югославии в 1999 году и расчленение республики на несколько независимых государств является продолжением политики крупных европейских государств, которая и привела ко Второй мировой войне. По его словам, Югославия в 1999 году была разделена так же, как во время гитлеровской оккупации. Тогда были внутренние враги — Хорватия, которая стала самостоятельным государством. Большинство сербов пострадало в концлагере в Хорватии. Единственный нацистский лагерь для детей тоже был в Хорватии. Это государство, которое шло под руку с Гитлером, теперь называется демократическим, а для Сербии и России делают некую ревизию Второй мировой войны.

 

 

Источник: Федеральное агентство новостей
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