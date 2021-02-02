Режиссер Богомолов обрадовался отклику на свои сериалы с другого конца света

Москва, 2 февраля. Международный отклик — это очень приятные новости, но основной мотивацией к работе является успех в России. Так режиссер Константин Богомолов прокомментировал ФАН сообщение о том, что его сериалы «Содержанки» и «Хороший человек» покажут зрителям в Австралии и Новой Зеландии.

«Безусловно, международный отклик — это очень приятные новости. Для «Хорошего человека» это будет первая международная сделка на показ, — отметил Константин Богомолов. — Но не это является мотивацией в моем деле. Интересные замыслы, люди, с которыми я работаю, и успех в России — вот моя основная мотивация к работе».

Напомним, продвигать российские сериалы по всему миру планирует видеосервис и онлайн-кинотеатр Start — на днях компания подписала соглашение с французским дистрибьютером Oble, который реализовал права на показ «Содержанок» и «Хорошего человека».

Константин Богомолов сообщил ФАН, что пока не знает всех нюансов переговоров владельцев и продюсеров видеоплатформы с покупателями, но очень рад факту, что зарубежные зрители вскоре увидят рейтинговые сериалы российского производства.

По мнению режиссера, «Содержанки» и «Хороший человек» одинаково найдут отклик как в сердцах русскоговорящих людей, некогда живших, но уехавших из России, так и у людей, принадлежащих к англосаксонскому миру.

«Я надеюсь, что всех зрителей объединяет чувство живого и естественного, а также способность подключаться к умному, ироничному и трогательному. Мне кажется, что это универсальное человеческое свойство!» — сказал режиссер.

Срок действия контракта на показ сериалов составит три года. За компанией, подписавшей соглашение на показ, сохраняется возможность продления договора.

Режиссер и супруг телеведущей Ксении Собчак добавил, что ранее права на показ «Содержанок» уже были проданы одному из американских видеосервисов, а также во Францию, Англию, Германию и другие страны, включая Корею.

«Содержанки» — это не только самый громкий, дорогой и откровенный сериал 2019 года о Москве и ее жителях из разных социальных слоев, но еще и тонкое исследование того, чем живет столица на рубеже десятилетий.

Детективный сериал «Хороший человек» снят по мотивам реальной истории поимки ангарского маньяка Михаила Попкова (одну из главных ролей исполнил Никита Ефремов). В России премьера состоялась в августе 2020-го.