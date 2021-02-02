Крымчанка отбилась от нападавшего с целью изнасилования маникюрными ножницами

Бахчисарай, 2 февраля. В Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины из Бахчисарайского района. Ранее он был неоднократно судим, и на данный момент уже обвиняется по нескольким статьям: покушение на изнасилование, разбойное нападение. Об этом сообщили в Следственном комитете по Крыму и Севастополю.

Инцидент произошел летом прошлого года. Подвыпивший мужчина недалеко от лесного массива напал на 13-летнюю школьницу. Он ударил девочку камнем по голове, пытался задушить, бил ее и хотел надругаться. Но, к счастью, школьнице удалось вырваться, а злоумышленник украл ее сумку и сбежал.

После задержания мужчины выяснилось, что он причастен к еще одному нападению: за месяц до этого он так же, используя камень, напал на женщину и тоже попытался совершить с ней насильственный действия. Но женщина отбилась от него и смогла себя защитить, поранив злоумышленника маникюрными ножницами.

Следственный отдел по Центральному району города Симферополя собрал вся необходимую доказательственную базу, поэтому расследование завершено. Уголовное дело направлено прокурору с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.