В Гидрометцентре оценили предсказание сурка Фила на весну

«Народный метеоролог» сурок Фил из американского Панксатони предсказал позднюю весну в этом году. В День сурка грызуна вытащили из своей норки, однако Филу не понравилось на поверхности, и он нырнул обратно. Согласно примете, это означает, что весна в этом году будет поздней. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии ФАН оценил необычный метод прогнозирования.

Вылезая из своей норы, Фил «увидел тень» и спрятался обратно. Согласно народному поверью, если сурок прячется обратно в норку, то зима в этом году будет долгой.

«Зима продлится еще шесть недель», — говорится в сообщении на сайте Клуба сурка.

Роман Вильфанд признался, что позитивно относится к забавной традиции. Если есть возможность доставить людям радость, то этим нужно пользоваться, считает метеоролог.

«Я вполне позитивно отношусь к деятельности сурка Фила. Если есть возможность доставить людям удовольствие, внести интригу в жизнь — это всегда здорово. Это всегда праздник, немного ироничный, со смехом, интересом к природе, с радостью. Здравомыслящему человеку понятно, что никакого отношения к прогнозу погоды сурок не имеет. Когда есть возможность создать хорошее настроение, то ей нужно радоваться. Можно пожать плечами и сказать: «Что за глупости». С другой стороны, если есть возможность подарить радость обществу, то этим нужно пользоваться», — отметил собеседник ФАН.

При этом Вильфанд подчеркнул, что делать прогнозы на весну пока рано. Он объяснил, что в долгосрочных прогнозах нет точности и детальности, как в краткосрочных, поскольку атмосфера сама по себе хаотична.

В ближайшее время жителей Центральной России ждет похолодание. Как ранее сообщил метеоролог, неделя в Москве начнется с мягкой погоды, а к выходным похолодает до минус 22 градусов.