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Эксперт вынес вердикт по расследованию тайны перевала Дятлова

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Эксперт вынес вердикт по расследованию тайны перевала Дятлова

Сегодня, 2 февраля, годовщина трагедии, случившейся с уральскими туристами в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области, впоследствии это место назовут перевалом Дятлова. Журналист, автор книги «Почему скрывают причины гибели группы Дятлова» Николай Варсегов рассказал корреспонденту ФАН о том, как относится к расследованию этой тайны.

«Расследований было много, но ни одного серьезного объяснения причин трагедии не дало. И это не только мое мнение, но и мнения других, более крупных специалистов в этой теме», — отметил обозреватель.

Эксперт вынес вердикт по расследованию тайны перевала Дятлова

Николай Варсегов был одним из тех, по чьей инициативе спустя 60 лет после трагедии расследование происшествия было возобновлено. Основными причинами неудач в исследованиях журналист считает срок давности дела.

«Люди старались, проводили как-то эти исследования. Это не какая-то их большая вина, просто прошло много времени», — отмечает собеседник ФАН.

Кроме того, обозреватель полагает, что материалы по делу о трагедии, случившейся с группой туристов, ищут не там, где надо. По его мнению, документы, касающиеся расследования, не всегда шли под названием «Трагедия перевала Дятлова». Это выражение пришло позже. Значит, искать данные о случившемся нужно, не опираясь на современное название.

Эксперт вынес вердикт по расследованию тайны перевала Дятлова

«Дело не всегда шло с пометкой «Перевал Дятлова». Тогда такого словосочетания еще не существовало. Материалы дела шли под какими-то другими названиями. Сейчас нынешние архивариусы пытаются найти их, но ищут именно «Перевал Дятлова», а этого просто в природе нет. Нужно искать по каким-то другим каналам, а по каким — они не знают. Кроме того, архивы раньше постоянно переезжали, был бардак», — отмечает журналист.

Также виной неудачному расследованию мог послужить человеческий фактор. Ведь когда в руках секретный документ, стоит решить, взять на себя ответственность рассекретить его или нет.

«Если даже какой-то архивариус и добрался до этих архивов, предъявил начальнику, тот изучил, а что дальше делать, если стоит ценз секретности, к примеру, 75 лет? Он никогда не возьмет на себя ответственность это рассекретить. Здесь нужно посовещаться с вышестоящим начальством, вплоть до самых верхов. Люди есть люди — человеческий фактор», — говорит Варсегов.

Эксперт вынес вердикт по расследованию тайны перевала Дятлова

Выходит, что основной причиной, которая влияет на исход расследований, до сих пор остается сверхсекретность, которой была овеяна трагедия в советское время. Однако журналист не теряет надежды узнать, что произошло на перевале Дятлова на самом деле.

«Всему виной особая закрытость документов. Я вместе с женой Натальей Варсеговой работал по этой теме, и мы пришли к выводу, что все-таки есть дальние архивы, в которых содержится правда. Когда будут освещены эти документы, мы все узнаем. Я надеюсь, это случится», — подытожил специалист.

Ранее в разговоре с корреспондентом ФАН президент Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич заявил, что в ближайшее время в Екатеринбурге появится некрополь в память о дятловцах.

Источник: Федеральное агентство новостей
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