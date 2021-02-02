Эксперт вынес вердикт по расследованию тайны перевала Дятлова

Сегодня, 2 февраля, годовщина трагедии, случившейся с уральскими туристами в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области, впоследствии это место назовут перевалом Дятлова. Журналист, автор книги «Почему скрывают причины гибели группы Дятлова» Николай Варсегов рассказал корреспонденту ФАН о том, как относится к расследованию этой тайны.

«Расследований было много, но ни одного серьезного объяснения причин трагедии не дало. И это не только мое мнение, но и мнения других, более крупных специалистов в этой теме», — отметил обозреватель.

Николай Варсегов был одним из тех, по чьей инициативе спустя 60 лет после трагедии расследование происшествия было возобновлено. Основными причинами неудач в исследованиях журналист считает срок давности дела.

«Люди старались, проводили как-то эти исследования. Это не какая-то их большая вина, просто прошло много времени», — отмечает собеседник ФАН.

Кроме того, обозреватель полагает, что материалы по делу о трагедии, случившейся с группой туристов, ищут не там, где надо. По его мнению, документы, касающиеся расследования, не всегда шли под названием «Трагедия перевала Дятлова». Это выражение пришло позже. Значит, искать данные о случившемся нужно, не опираясь на современное название.

«Дело не всегда шло с пометкой «Перевал Дятлова». Тогда такого словосочетания еще не существовало. Материалы дела шли под какими-то другими названиями. Сейчас нынешние архивариусы пытаются найти их, но ищут именно «Перевал Дятлова», а этого просто в природе нет. Нужно искать по каким-то другим каналам, а по каким — они не знают. Кроме того, архивы раньше постоянно переезжали, был бардак», — отмечает журналист.

Также виной неудачному расследованию мог послужить человеческий фактор. Ведь когда в руках секретный документ, стоит решить, взять на себя ответственность рассекретить его или нет.

«Если даже какой-то архивариус и добрался до этих архивов, предъявил начальнику, тот изучил, а что дальше делать, если стоит ценз секретности, к примеру, 75 лет? Он никогда не возьмет на себя ответственность это рассекретить. Здесь нужно посовещаться с вышестоящим начальством, вплоть до самых верхов. Люди есть люди — человеческий фактор», — говорит Варсегов.

Выходит, что основной причиной, которая влияет на исход расследований, до сих пор остается сверхсекретность, которой была овеяна трагедия в советское время. Однако журналист не теряет надежды узнать, что произошло на перевале Дятлова на самом деле.

«Всему виной особая закрытость документов. Я вместе с женой Натальей Варсеговой работал по этой теме, и мы пришли к выводу, что все-таки есть дальние архивы, в которых содержится правда. Когда будут освещены эти документы, мы все узнаем. Я надеюсь, это случится», — подытожил специалист.

Ранее в разговоре с корреспондентом ФАН президент Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич заявил, что в ближайшее время в Екатеринбурге появится некрополь в память о дятловцах.