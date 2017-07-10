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Ошибка Дятлова
Гибель знаменитой экспедиции в снегах Северного Урала 62 года назад полностью не разгадана до сих пор
2 февраля 1959 года считается последним днем жизни участников знаменитой экспедиции, погибших на Северном Урале.

Игорь Дятлов, Юрий Дорошенко, Людмила Дубинина, Семен Золотарев, Александр Колеватов, Зинаида Колмогорова, Георгий Кривонищенко, Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль и Юрий Юдин — десять опытных лыжников, членов спортклуба Уральского политеха имени Кирова, выдвинулись в поход 23 января. Девять из них никогда не вернулись домой.

ФАН приводит самые интересные версии трагедии на Горе Мертвецов, причины которой долгое время оставались одной из величайших загадок в мире.
Все сразу пошло не так
Экспедиции Дятлова предстояло пройти 350 километров на лыжах и затем подняться на пики гор Отортен и Ойко-Чакур. Поход, который классифицировался как максимально сложный, был приурочен к XXI съезду КПСС.
Руководитель группы Игорь Дятлов
Все сразу пошло не по плану.

Сначала туристов не пустили переночевать на вокзале в городе Серов, а потом Георгия Кривонищенко и вовсе забрали в участок за то, что он начал петь песни, собирая подаяние.

По дороге в Ивдель друзья встретили пьяного мужчину, который решил, что туристы украли у него бутылку водки. Однако вина ребят не была доказана, и через какое-то время они смогли продолжить путь.

Через четыре дня группа добралась до поселка. Там выяснилось, что геолог Юдин заболел — у него воспалился седалищный нерв, и продолжать поход молодой человек не мог.

«Позавтракав, часть ребят во главе с Юрой Юдиным, нашим известным геологом, пошла в кернохранилище, надеясь собрать какие-нибудь материалы для коллекции. Ничего кроме пирита да прожилок кварца в породе там не оказалось. Собирались долго: мазали лыжи, подгоняли крепления. Юрка Юдин сегодня уезжает обратно домой. Жаль, конечно, с ним расставаться, особенно нам с Зиной, но ничего не поделаешь», — написал в походном дневнике Николай Тибо-Бриньоль.
Дорошенко, Юдин, Дятлов, Колмогорова, Тибо-Бриньоль, Дубинина, Золотарев, Слободин
Прощаясь с товарищем перед отъездом, Люба Дубинина подарила Юре плюшевого медвежонка. Эту игрушку Юрий Юдин, единственный выживший из группы Дятлова, хранил до самой своей смерти в 2013 году.

Юдин отправился обратно в Свердловск, а девять товарищей двинулись дальше — в сторону горы Холат-Сяхыл. В переводе с языка манси, населявших те места, это название переводится как Гора Мертвецов.

До последней своей стоянки туристы добрались вполне благополучно, правда уже ближе к вечеру — поэтому палатку разбивали в сумерках.
Позднее восхождение оказалось первой фатальной ошибкой Игоря Дятлова. Зная о трудных условиях рельефа местности, руководитель группы допустил, чтобы экспедиция начала восхождение только в 15:00.

Второй же ошибкой Дятлова стала смена маршрута. Двигаясь к долине четвертого притока Лозьвы, туристы приняли на 500–600 метров левее, и вместо перевала вышли на восточный склон вершины «1079».

Впереди их ждала последняя в жизни ночь на 2 февраля.
Гора Мертвецов
До сих пор точно не известно, что именно произошло потом. Но, что бы это ни было, оно так напугало бывалых туристов, что те бросились вон из палатки, в чем были: без обуви, варежек и даже носков.

Через месяц поисковый отряд найдет пустую разрезанную палатку, и в ней — все личные вещи походников.
Первыми нашли тела Дорошенко и Кривонищенко. Трупы молодых людей, раздетые до нижнего белья, лежали у кедра, волосы и ступни их были обожжены. Одежду с них кто-то срезал ножом.

Неподалеку лежало, приобнимая ствол березы, тело Игоря Дятлова, рядом с ним — труп Зины Колмогоровой. Оба были тепло одеты, но на девушке почему-то не было обуви.
Вечер 1 февраля 1959 года. Последний кадр с еще живыми участниками группы Дятлова
Через несколько дней нашли тело Рустама Слободина. На всех телах были ушибы и ссадины, но у Слободина при вскрытии обнаружили еще и черепно-мозговую травму — как будто от удара тупым предметом. Вот только кожа на лбу и голове повреждена не была.

Четырех последних участников экспедиции удалось обнаружить только два месяца спустя, в мае. Тела Людмилы Дубининой, Семена Золотарева, Николая Тибо-Бриньоля и Александра Ковалева нашли в овраге под слоем снега.
Палатка группы, найденная в конце февраля 1959 года
Трупы лежали на расстоянии метра друг от друга. Рядом находился настил из веток, который должен был защищать туристов от ветра. Золотарев и Ковалев лежали в обнимку, а Дубинина стояла на коленях, опираясь грудной клеткой и лицом на камень.

У Тибо-Бриньоля был продавлен череп, но кожа головы не повреждена. У Дубининой отсутствовали язык и гортань, но как они были извлечены — до сих пор непонятно: ни ран, ни разрезов на ее теле не было. У некоторых трупов также отсутствовали глазные яблоки.

Кто мог сотворить такое с девятью веселыми туристами? Есть несколько версий.
Манси? Или НЛО?
Народ манси, придерживающийся древних языческих традиций, веками населял склоны Уральских гор.
Рустем Слободин изучает отметки охотника-манси
Шаманы манси часто обожествляют горы, запрещая подниматься на них простым смертным. Гора Мертвецов получила такое название потому, что много столетий назад на ней загадочным образом погибли девять — именно девять — манси.

Сторонники мистической теории всегда обращают внимание на это совпадение, утверждая, что туристы пришли в запретную зону, где их убило нечто потустороннее.

Не сразу отмели такую версию и следователи — на пути маршрута «дятловцев» нашли следы охотничьей стоянки манси. По подозрению в убийстве были даже арестованы два представителя народа.

Но версия вскоре развалилась. Во-первых, манси не считают гору Холат-Сяхыл священной. Во-вторых, деньги туристов и фляги со спиртом никто не тронул. А в-третьих, палатка была разрезана изнутри, а не снаружи.
При этом спасатели, ведущие поиски, утверждали, что видели в небе некие светящиеся шары, которые двигались в сторону гор — и там же исчезали.
«Я в Ивделе нашел свидетеля — это геолог, который работал в северной геологоразведочной экспедиции. Как раз на момент трагедии они были в тайге, в одном из участков недалеко от места гибели группы Дятлова.

Вечером он увидел огненный шар, была вспышка. На следующее утро, как свидетельствует геолог, на низкой высоте по тому квадрату начали летать военные самолеты, то есть они что-то искали. О факте произошедшей трагедии они узнали позднее, когда вернулись в Ивдель.

Нам известно свидетельство также военных — это были представители Ивдельлага либо воинской части 6602, которые квартировали в Ивделе. Они выходили после вечернего киносеанса в ДК имени Дзержинского в Ивделе поздним вечером 1 февраля. Тогда они видели вспышку именно в том районе»,

— руководитель межрегионального «Общества памяти группы Игоря Дятлова» писатель Олег Архипов.
Солдаты, дежурившие в ночь гибели группы на военной базе в пределах видимости Горы Мертвецов, также говорили о светящихся шарах.

Так природная аномалия породила версию о причастности пришельцев к гибели туристов.

Противоречит этому предположению здравый смысл. Однако стоит отметить, что о светящихся шарах неизвестного происхождения жители Урала рассказывают и сейчас.
Лавина
Именно сход лавины был объявлен официальной причиной гибели группы Дятлова. Такое решение приняла в 2020 году Генпрокуратура России, поставив точку в расследовании, которое длилось более 60 лет.
Мы видели дневники участников группы Дятлова, у нас были материалы уголовного дела того времени и материалы более позднего доследования. Мы также общались с экспертами. Недавно швейцарские ученые с помощью компьютерного моделирования подтвердили теорию о гибели группы Дятлова в результате схода снежной лавины»,
— режиссер сериала «Перевал Дятлова» Валерий Федорович.
Многие считают, что походники, расчистив место под палатку, сами спровоцировали сход лавины, нарушив равномерное распределение снега по склону. Почему опытный турист Игорь Дятлов допустил такую ошибку, навсегда останется загадкой.

Считается также, что именно из-за лавины те, кого обнаружили ниже по склону, получили такие травмы. Те же, кого не задело, выбежали из палатки и отнесли раненых товарищей вниз к оврагу, соорудив защитный настил.
Поисковая операция, февраль-март 1959 года
После этого невредимые участники экспедиции отправились обратно к палатке за теплыми вещами — но не смогли вернуться обратно, умерев от обморожения.

Стройная теория. Однако ее противники утверждают, что следов схода лавины в том месте так и не было обнаружено. А если лавина и была, то почему она нанесла такие травмы туристам, но пощадила лыжные палки, трубу дымохода, алюминиевые кружки — и вообще весь инвентарь в палатке и за ее пределами?
Аномалия, радиация, ракета...
Оставаясь без ответов, вопросы к официальным выводам следствия множат одну за другой куда более экзотические версии — всего их наберется за полсотни.

Так, по одной из версий, туристов убила загадочная природная аномалия — лишившая их рассудка, заставившая раздеться и бегать по местности, залезать на деревья, биться головой о камни и в итоге умереть — от обморожения или кровоизлияния.
Поисковая операция, март 1959 года
Других исследователей смущает такой факт: проводившие вскрытие тел судмедэксперты обнаружили, что одежда покойных приобрела странный сиреневый оттенок.

Конспирологи сразу же заявили, что неподалеку от палатки «дятловцев» кто-то сбросил ракету с ядовитым топливным газом гептилом. Надышавшиеся ядом походники, по мнению сторонников этой теории, убили себя сами.
В актах судебно-медицинского исследования четко указано, какие фрагменты внутренних органов погибших отправляются в областное бюро для дальнейших исследований, имеется в виду судебно-химическое исследование и гистологическое исследование. Как только работники химического отделения провели исследования, как только стали известны их результаты, пришли люди в штатском, изъяли не только эти акты, но и фрагменты внутренних органов. Ни о какой лавине здесь речи нет!»
— писатель Олег Архипов.
Были и другие, не менее фантастические версии гибели молодых людей: шаровые молнии, инфразвук, встреча с медведем-шатуном, отравление паленой водкой, даже нападение беглых заключенных.

Разумеется, не обошлось и без теории заговора. О том, например, что группа Дятлова пала от руки то ли иностранных диверсантов, которых интересовала «фонившая» одежда пары туристов (с ее помощью можно было многое узнать о советских ядерных производствах), то ли «кровавой гэбни», уничтожившей экспедицию как нежелательных свидетелей чего-то суперсекретного.

Почему же в таком случае спецслужбы не скрыли никаких улик, оставив и тела туристов, и их вещи у Горы Мертвецов? Нет ответа.
Туризм больше не «дикий»
Первой реакцией советских властей на эту и подобные ей трагедии с походниками стало решение запретить самодеятельные экспедиции.

Однако ничего хорошего из этого не вышло: туризм стал «диким», экипировку и подготовку групп вообще перестали контролировать, а за сроками и маршрутами следили только друзья и близкие.
Поисковая операция, март 1959 года
В итоге люди продолжали пропадать, а из-за отсутствия каких-либо документов о составе группы и ее маршруте не было ни сведений о численности экспедиции, ни о том даже, где ее искать.

Поэтому в 1962 году самодеятельный туризм в СССР снова получил официальное признание. Были созданы советы по туризму, пересмотрена и реформирована организационная работа по поддержке экспедиций.

Так в стране удалось обеспечить функционирование самодеятельного туризма на долгие годы вперед.
На похоронах Зинаиды Колмогоровой 9 марта 1959 года
Восемь из девяти участников экспедиции покоятся в Екатеринбурге на Михайловском кладбище. Каждый год 2 февраля Юдин приезжал на могилу к товарищам, плакал и повторял: «Я должен был быть с вами».

Геолог, которому пришлось опознавать изуродованные тела своих друзей, всю жизнь посвятил разгадке их гибели, преисполненный уверенности, что должен был разделить с ними страшную участь.

Юрий Юдин
Выживший турист
Людмила Дубинина, Георгий Кривонищенко, Николай Тибо-Бриньоль и Рустем Слободин
за несколько дней до гибели
Юрий Юдин прожил всю жизнь в Соликамске, куда его распределили после института. Он так и не женился и не завел детей. Юрий продолжил дело Игоря Дятлова, организовав турклуб «Полюс». Некоторое время он работал заместителем главы города по экономике.

Он умер 27 апреля 2013 года — и по собственному завещанию был похоронен рядом со своими друзьями, которых пережил на 54 года.
Армине Майрикян, Юлия Малькова

Иллюстрации: ТАСС, wikimedia.org, perevaldyatlova.ru, dyatlovpass.com, а также Richard Holmgren