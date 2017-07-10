«Я в Ивделе нашел свидетеля — это геолог, который работал в северной геологоразведочной экспедиции. Как раз на момент трагедии они были в тайге, в одном из участков недалеко от места гибели группы Дятлова.



Вечером он увидел огненный шар, была вспышка. На следующее утро, как свидетельствует геолог, на низкой высоте по тому квадрату начали летать военные самолеты, то есть они что-то искали. О факте произошедшей трагедии они узнали позднее, когда вернулись в Ивдель.



Нам известно свидетельство также военных — это были представители Ивдельлага либо воинской части 6602, которые квартировали в Ивделе. Они выходили после вечернего киносеанса в ДК имени Дзержинского в Ивделе поздним вечером 1 февраля. Тогда они видели вспышку именно в том районе»,



— руководитель межрегионального «Общества памяти группы Игоря Дятлова» писатель Олег Архипов.