Все сразу пошло не по плану.
Сначала туристов не пустили переночевать на вокзале в городе Серов, а потом Георгия Кривонищенко и вовсе забрали в участок за то, что он начал петь песни, собирая подаяние.
По дороге в Ивдель друзья встретили пьяного мужчину, который решил, что туристы украли у него бутылку водки. Однако вина ребят не была доказана, и через какое-то время они смогли продолжить путь.
Через четыре дня группа добралась до поселка. Там выяснилось, что геолог Юдин заболел — у него воспалился седалищный нерв, и продолжать поход молодой человек не мог.
«Позавтракав, часть ребят во главе с Юрой Юдиным, нашим известным геологом, пошла в кернохранилище, надеясь собрать какие-нибудь материалы для коллекции. Ничего кроме пирита да прожилок кварца в породе там не оказалось. Собирались долго: мазали лыжи, подгоняли крепления. Юрка Юдин сегодня уезжает обратно домой. Жаль, конечно, с ним расставаться, особенно нам с Зиной, но ничего не поделаешь», — написал в походном дневнике Николай Тибо-Бриньоль.