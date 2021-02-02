В Германии накануне состоялось экстренное совещание, посвященное вопросу вакцинации населения. Обсуждение этого животрепещущего вопроса проходило с участием членов правительства, руководства федеральных земель, представителей Еврокомиссии, а также фармкомпаний.

Главная проблема, которая побудила власти страны безотлагательно провести встречу на высоком уровне — жесткая нехватка самой вакцины в Германии и не выдерживающие предельных нагрузок цепочки ее производства.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала к немедленному формированию «национального плана вакцинации» и заявила, что «каждому гражданину Германии до конца лета мы сможем предложить ее пройти». Однако оптимизм канцлера разделили отнюдь не все. С критикой на главу правительства обрушились профсоюзы, пациентские объединения и оппозиция. Глава фракции «Левых» в парламенте назвал результаты этого совещания «вакцинным плацебо» — по его итогам так и не было выработано конкретного плана производства и распределения инъекций.

В партии «Зеленые» заметили, что этот процесс необходимо перевести буквально на «военные рельсы» — дать лицензию на производство вакцин всем фармкомпаниям, а не только разработчикам. Конечно, это чревато потерей колоссальной прибыли для фармгигантов, поэтому пока это предложение является лишь теоретическим.

Тот факт, что страна действительно оказалась в трудном положении с точки зрения проведения иммунизации граждан, признают и в правительстве. Так, министр здравоохранения Йенс Шпан сказал, что в первом квартале текущего года Германию ожидают «трудные недели дефицита», и эту ситуацию не получится преодолеть быстро, даже несмотря на большие финансовые вливания.

На этом фоне премьер Баварии Маркус Зедер, которого, к слову, то и дело прочат в сменщики Меркель, призвал власти задуматься о возможности использовать и российскую вакцину «Спутник V». Он заметил, что в нынешних условиях важно как можно быстрее охватить вакцинацией население, а потому важно начать испытания российского и китайского препарата. Если они покажут свою действенность, то их немедленно, по убеждению баварского премьера, необходимо пускать в оборот в ФРГ.

К слову, в финансирующем производство вакцины Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) недавно заявили, что во втором квартале текущего года Москва сможет поставить в ЕС 100 млн доз. Все упирается в согласование вакцины Европейским агентством лекарственных препаратов.

Несмотря на очевидный дефицит вакцины, власти ФРГ медлят с принятием решения о закупке российской инъекции. Ряд экспертов указывают на то, что этот вопрос намеренно политизируется, особенно в контексте широкого тиражирования в немецких СМИ антироссийских настроений. При этом, как говорят в кулуарах, между Москвой и Берлином переговоры о возможном совместном производстве или использовании компонентов «Спутник V» ведутся, однако неблагоприятный политический и информационный фон тормозит этот процесс.

Нужно понимать, что для Ангелы Меркель вопрос вакцинации населения приобретает не только социальное, но также и серьезное внутри- и внешнеполитическое значение. Эффективность вакцинной кампании станет важным фактором, в очень большой степени влияющим на популярность правящей партии ХДС, которая уже весной должна вступить в фазу активной политической борьбы в преддверии осенних выборов в Бундестаг.

Ключевой аспект проблемы заключается в том, что несмотря на внешнеполитическую турбулентность, речь идет о здоровье и жизни людей, которые ждут возможности получить иммунитет к COVID-19. В этом смысле поставка российской вакцины стала бы большим подспорьем для немецких властей и шансом для многих немцев быстрее защитить себя от вируса.

Напомним, что вакцина «Спутник V» уже прибыла в Аргентину, Бразилию, Сербию, Парагвай и Венесуэлу, а также в ДНР и ЛНР. В обход решения Еврокомиссии одобрила препарат первая страна ЕС — Венгрия. По данным, которые сегодня опубликовал авторитетный международный медицинский журнал The Lancet, российская вакцина «Спутник V» оказалась на 91,6% эффективна против коронавируса по итогам третьей фазы испытаний.