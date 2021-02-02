Театр «Et Cetera» под руководством Калягина отметит день рождения пьесой Островского

Москва, 2 февраля. Московский театр «Et Cetera» под руководством народного артиста России Александра Калягина 2 февраля отметит свой двадцать восьмой день рождения спектаклем Островского «Сердце не камень».

В театре рассказали, почему для важной даты в жизни театра была выбрана именно эта постановка.

«Это один из наших хороших спектаклей, скажем так, — сообщила заведующая литературной частью театра Татьяна Никольская. — Во-первых, потому что это Островский — это очень замечательный материал. Это постановка режиссера Григория Дитятковского. Занято много наших прекрасных артистов на большой сцене, все вместе».

Никольская также назвала ФАН одно из главных достижений театра за последние годы. По ее мнению, постановка «Ревизор. Версия» Роберта Стуруа стала знаковым спектаклем для «Et Cetera».

«Замечательная работа нашего главного режиссера. С успехом мы показывали спектакль в Италии и в Берлине, — обратила внимание Никольская. — Спектакль — одно из наших достижений, побед, открытий Гоголя, о чем очень серьезно написали итальянские исследователи театра».

Среди успехов театра заведующая литературной частью театра также отметила мюзикл «Продюсеры» Мела Брукса.

«Автор писал, как он счастлив, что спектакль идет на нашей сцене. Критики говорили о том, что можно не ехать на Бродвей, на Мясницкой еще лучше, — рассказала собеседница ФАН. — Действительно было так, был грандиозный успех, мы приглашали и Егора Дружинина, и Леонида Максимова».

По словам Татьяны Никольской, это был феерический спектакль – смешной и музыкальный.

Представитель московского театра также поделилась планами «Et Cetera» на будущее.

«Театр движется, работает и с большими мастерами, и с молодежью, — заявила Никольская. — Калягин ищет материал, тоже мечтает поставить современную пьесу, чтобы она была ему интересна. Кредо нашего художественного руководителя — находить пьесы, авторов и режиссеров, но так, чтобы они не были широко известны. Он любит открывать нечто новое».

Театр «Et Cetera» под руководством Александра Калягина открылся в 1993 году. Предпосылкой к его образованию послужила самоорганизация труппы выпускниками курса школы-студии МХАТ в 1990 году. За режиссерской помощью в постановках они обращались к Александру Калягину, который и стал основателем театра. Премьерной постановкой стал спектакль по пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня».

Театр ведет насыщенную гастрольную жизнь. «Et Cetera» играл свои спектакли во многих городах России, от Ханты-Мансийска до Санкт-Петербурга, участвовал в отечественных и международных театральных фестивалях, ему аплодировали зрители США, Канады, Германии, Японии, Израиля, Польши, Армении, Грузии, Кубы, Аргентины, Колумбии, Италии.