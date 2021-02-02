Психолог объяснила причину появления супергероев-геев в кино

Активная ЛГБТ-пропаганда используется для того, чтобы разрушить институт семьи, сократить население Земли и сделать общество более управляемым. Об это в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала сообщения СМИ о том, что ввести в свою киновселенную супергероев-геев студию Marvel заставили многочисленные просьбы зрителей. По мнению психолога, фанатские просьбы стали лишь предлогом.

Эксперт отметила, что пиар однополых отношений в нашем обществе происходит уже давно.

«ЛГБТ-пропаганда не возникла только лишь в последнее время. Наверное, уже десятки лет это внедрялось, шаг за шагом. В фильмах, на телевидении, в СМИ проскакивали образы геев, над которыми мы могли смеяться. Они были безобидные, но смешные, веселые. Потом сюжеты становились все более жесткими, приближались к реальности», — отметила специалист.

Психолог провела параллель с другой ситуацией из недавнего прошлого.

«Вспоминаю 1990-е годы, когда проститутки и бандиты были образцом для подражания. Это было почетно, романтично. Такие персонажи были положительными героями, которым надо подражать или стать ими. В ситуации с пиаром однополых отношений ты биологически не такой, но под влиянием активного насаждения в СМИ того, как прекрасно быть сексуальным меньшинством, человек может начать придерживаться тех же взглядов, а позже полностью перейти в лагерь геев», — рассказала эксперт.

Абравитова указала, какую именно цель, по ее мнению, преследует ЛГБТ-пропаганда.

«Настал момент, когда многие человеческие ценности, которые выковывались по крупинкам веками, тысячелетиями, буквально взорваны. И из осколков собирается новая конструкция. Ведется политика создания извращенной личности. Это делается для того, чтобы сократить рождаемость на Земле, разрушить институт семьи, родственные связи. Такими людьми гораздо проще управлять по принципу «разделяй и властвуй», — подытожила собеседница.

Ранее психолог рассказала Федеральному агентству новостей, о том, что из-за Marvel дети будут мечтать стать геями.