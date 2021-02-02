Навальный не находился по переданному во ФСИН адресу в Германии

Илья Ремесло считает, что Алексей Навальный пытается ввести суд в заблуждение, утверждая, что он уведомил ФСИН о своем местонахождении в Германии. Однако предоставленная оппозиционером информация не соответствовала действительности, так как он не находился по указанному им адресу.

Основатель признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» заявил в суде, что, находясь в Германии, он направил Федеральной службе исполнения наказаний России уведомление о месте своего пребывания. В документе Навальный указал адрес в Берлине, по которому он якобы проживал.

При этом фактически Навальный находился в коммуне Ибах, о чем 20 октября в своем Telegram-канале рассказал главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский.

Кроме того, во время нахождения в Германии Алексей Навальный в сопровождении охраны совершил поездку в Дрезден, где вместе с Марией Певчих и Георгием Албуровым снимал свое очередное «расследование». Сосновский обращал внимание на тот факт, что свободные передвижения граждан по стране запрещены из-за пандемии коронавируса, но команды российского оппозиционера по неизвестным причинам это ограничение не касалось.

Таким образом, заявление Алексея Навального в суде о том, что он уведомил ФСИН о своем местонахождении, является манипуляцией и, по сути, ложными показаниями. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил юрист Илья Ремесло.

«Во-первых, он путешествовал по городам. Во-вторых, он не указал конкретный адрес сразу и не указал основания своего нахождения там, не обосновал уважительность причины, по которой он там находится. То есть полностью он условий, которые требуются от него по закону, не выполнил», — объяснил эксперт.

По его словам, на основе данных, указанных в уведомлении Навального, ФСИН не могла установить его точное местонахождение. При этом оппозиционер не предоставил доказательств того, что находится на лечении, приложив лишь справку, которая не охватывала период, когда его уже выписали из клиники «Шарите».

«Он пытается манипулировать таким образом, сравнивает со школой всерьез этот процесс. Когда вы в школе заболеваете, то приносите справку, когда выздоравливаете. Ну, видимо, он считает, что происходящее с ним — это что-то вроде школы. Может быть, он судит по менталитету своего электората. Таким образом пытается к нему обращаться», — предположил Ремесло.

Напомним, сегодня в Московском городском суде решается вопрос о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Соответствующее ходатайство было подано Федеральной службой исполнения наказаний в конце декабря прошлого года в связи с систематическими нарушениями оппозиционером условий испытательного срока по делу «Ив Роше».