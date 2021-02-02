Сергей Зверев: Отдыхать в России стало престижно

Внезапно свалившаяся пандемия заставила многих российских путешественников пересмотреть свои планы на зарубежные поездки и обратить внимание на отечественные курорты. Многие с удивлением для себя обнаружили, что внутри страны можно найти отдых на любой вкус. Суперзвезда, король гламура, икона стиля, амбассадор Тункинской долины Сергей Зверев рассказал ФАН, как изменился туризм в России, и назвал любимые места для отдыха.

Престижный отдых

По словам Зверева, ему удалось побывать с концертами, творческими вечерами и мастер-классами во всех крупных городах России и странах ближнего зарубежья. Король гламура отметил, что в большинстве городов за последнее десятилетие появились хорошие отели, кафе и рестораны.

«Помните, какими были раньше провинциальные гостиницы — прокуренные номера, тараканы? То же самое постельное белье — не выдерживало никакой критики. Почти никто не подозревал, что оно должно быть идеально белым! Эстетическим оформлением, дизайном почти никто не занимался», — с ужасом вспоминает собеседник ФАН.

Но после того, как россияне поездили по заграницам, познакомились с иностранным сервисом, уровень обслуживания в отечественных заведениях сильно вырос, обратил внимание суперзвезда. Во время пандемии россияне открыли для себя страну заново, что очень радует, признался он.

«Теперь даже престижно слетать на Камчатку, Сахалин, посмотреть голубых китов, где проходят съемки киностудий Голливуда. Я убедился в богатстве и красоте природных брендов нашей страны, участвуя в качестве амбассадора горной Тункинской долины Бурятии во всероссийском конкурсе туристско-рекреационных кластеров Агентства стратегических инициатив», — рассказал Зверев.

Проблемы туризма в России

Однако российский туризм не идеален — проблем пока хватает. Зверев призвал обратить особое внимание на внутренний экологический туризм, развитие инфраструктуры и решение экологических проблем в местах отдыха. Амбассадор Тункинской долины рассказал, что регулярно принимает участие в экологических акциях.

«Участвуя в конкурсе АСИ, я узнал, что в России более 1,5 тысячи крупных несанкционированных свалок. Считаю, что необходимо срочно решать эту проблему. Здорово, что Михаил Мишустин и его заместитель Виктория Абрамченко прислушиваются к общественности и собираются провести «генеральную уборку» по всей стране. Я обязательно тоже нынче весной опять буду проводить такую «генеральную уборку» на Байкале. Такие акции провожу уже много лет — сам выхожу и убираю берег Култука», — отметил он.

Земляки Зверева из Бурятии предложили знаменитости выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата Госдумы и добиваться решения вопросов по сохранению Байкала. Предложения уже поступают от парламентских партий, признался суперзвезда.

«Определюсь в конце февраля», — сообщил Зверев, комментируя предложения стать депутатом Госдумы.

Место силы

Суперзвезда также назвал свои любимые места отдыха в России. Зверев признался, что для него местом силы стал родной край — Бурятия.

«Это, конечно, мои родные Байкал, Бурятия. Сколько тут потрясающих мест! Мало кто знает, что по количеству солнечных дней в году Бурятия впереди всей страны – солнце здесь светит 300 дней в году. Опережает Краснодарский край, Сочи! А главное — тебя окутывает атмосфера гостеприимства. Удивительно, тут люди улыбаются просто так, от своей душевной чистоты и красоты. И они проницательные, мудрые, отзывчивые. Я часто вспоминаю свое детство в селе Гужиры, у подножия Восточных Саян», — поделился амбассадор Тункинской долины.

Зверев рассказал, что в селе Гужиры жили его бабушка и дедушка. Бабушка умела прекрасно шить и вела хозяйство, а дед во время войны дошел до Рейхстага. Но самое главное — они хранили традиции рода — быть полезными людям, сохранять порядок во всем.

«Там, в Бурятии, — места силы, перезагрузки, когда уходят печали, обиды. Желаю всем вам обязательно побывать в Бурятии, на восточном берегу Байкала. Одна Тункинская долина чего стоит! Там более 200 месторождений минеральных лечебных вод и горячих источников. Два федеральных курорта — Аршан и Нилова Пустынь. Они богаче и сильнее, чем Белокуриха, Нарзан, Ессентуки. Тунка — заповедник здоровья! Советую всем лететь туда, навстречу солнцу!» — посоветовал икона стиля.

Ранее Зверев рассказал о знаках судьбы, подсказавших ему баллотировался в депутаты Госдумы от Бурятии, о поддержке народа и о своих депутатских планах.