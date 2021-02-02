Видеорегистратор — как немой свидетель на дороге: фиксирует все происходящее и не отвлекает водителя. А при необходимости позволит предъявить доказательства своей правоты и невиновности хоть сотрудникам ДПС, хоть страховой компании и даже суду.

Несмотря на то, что по закону видео с автомобильных регистраторов и не приравнивается к «официальным доказательствам» в суде, так как такие приборы в России не сертифицированы, государственные службы и страховщики на них внимание обращают. Ни водитель, ни пассажиры, ни пострадавшие в ДТП пешеходы не смогут столь же точно и беспристрастно рассказать о произошедшем, как бесчувственная техника.

Но чтобы эта техника работала как нужно, необходимо выбирать лучшие видеорегистраторы для автомобиля. Некачественный девайс будет просто занимать место на лобовом стекле, но не выполнит свою главную функцию — фиксацию картинки, на которой все можно рассмотреть в деталях.

Выбрать недорогое и надежное устройство поможет наш рейтинг видеорегистраторов 2021. А чтобы определиться с выбором, важно понимать несколько технических нюансов, от которых и зависят возможности девайсов.

Внимание — на цену устройства

На рынке представлено множество устройств в широком ценовом сегменте. Различают модели по стоимости — от низкой к высокой.

Бюджетные

Эксперты не рекомендуют при выборе ориентироваться на устройства в бюджетном сегменте — стоимостью до 2500 рублей. Качество видео будет настолько низким, что никакой практической пользы она не принесет.

Даже заявленные производителем «отличные» характеристики всегда оказываются лишь маркетинговым ходом: прибор снимает мутно, рассмотреть что-либо невозможно даже при свете дня. В процессе работы может зависать или отключаться, а при заполнении памяти просто перестает сохранять запись, не предупредив об этом пользователя.

Средняя ценовая категория

Лучший бюджетный видеорегистратор стоит искать в ценовом сегменте от 3000 рублей. Здесь можно найти хорошие, рабочие модели, которые не будут дополнены перечнем дополнительных опций, но как видеокамеры с четкой записью отработают на все 100%.

Особых различий между устройствами ценой 3-4,5 тысячи рублей не будет: характеристики, как правило, одинаковы. А перед покупкой эксперты советуют не только читать заявленные производителем особенности, но и смотреть отзывы пользователей или варианты видеозаписей, сделанных устройством и выложенные в Интернет.

Высокая ценовая категория и премиум класс

В ценовой категории от 5000 рублей можно подобрать хороший видеорегистратор с антирадаром, отличным качеством видео, GPS-модулем и базой камер фиксации нарушений. В принципе, для большинства автовладельцев этого достаточно. Дороже, от 8000 рублей — уже премиальный сегмент, и здесь зачастую покупатель переплачивает не столько за качество, сколько за бренд.

Совет. Выбирая модель из средней и высокой ценовой категории, договоритесь в магазине о тест-драйве устройства. Такую услугу предлагают многие торговые сети. Вы покупаете девайс, используйте его несколько дней (обычно до двух недель), а потом оставляете себе, если все устраивает. Или возвращаете в магазин и меняете на другую модель, если работа тестовой вызвала какие-то нарекания.

Конечно, цена устройства окажется выше, чем в известном китайском интернет-магазине. Но совершенно не обязательно покупать технику в Китае. В рейтинге качества видеорегистраторов немало представителей от российских производителей. Они более чем достойны внимания пользователей.

Как определяют лучшие модели видеорегистраторов

На цену и качественные характеристики девайсов влияют несколько параметров. Но смотреть только на стоимость в рамках определенного сегмента будет ошибкой. Не всегда модели премиального сегмента будут работать лучше среднего. И не всегда видеорегистратор от малоизвестного производителя, например, Junsun, будет работать хуже, чем новинка от Sho Me.

Причина в том, что даже при использовании одинаковой технической «начинки», настройки могут быть разными. Причем настолько, что даже дорогущий девайс будет проигрывать модели стоимостью в 4000 рублей.

Поэтому важно обращать внимание на основные параметры видеорегистраторов, а их несколько.

Качество записи

Первые модели, появившиеся на рынке, снимали в разрешении HD. Сегодня таких устройств достаточно и в низшем ценовом сегменте. Но пользователя такое качество видеозаписи более чем не устроит: качество HD не позволит ни номерные знаки рассмотреть, ни привязку к местности сделать.

Другая крайность — формат Super HD. Казалось бы: чем разрешение выше — тем лучше. Но, по мнению экспертов, Super HD — скорее, маркетинговый ход. Для повседневных «нужд» качества Full HD, в котором картинку фиксируют одновременно 1920 на 1080 пикселей, более чем достаточно.

Совет. Избегайте моделей с функцией интерполяции. По обещаниям производителей, она помогает снимать видео более высокого качества в лучшем разрешении. На самом деле на качество съемки она никак не влияет: устройство может снимать в разрешении HD, а потом просто растягивать картинку до Full HD, из-за чего она получается еще более размытой и смазанной.

Объектив

Объективы у видеорегистраторов могут быть стеклянными и пластиковыми. И по этому поводу существует два диаметрально противоположных мнения. Одни пользователи считают, что пластиковые объективы ставят только на технику третьесортную — они быстро мутнеют и покрываются царапинами, а потому ничего толком такой видеорегистратор снять не может. Другие уверены, что стекло — это дорого и не нужно: пока пластик помутнеет, сам девайс устареет морально и его все равно придется менять.

На самом деле хороший регистратор должен быть оснащен стеклянной оптикой. Она действительно обеспечивает картинку лучшего качества, чем пластиковая.

Встроенный аккумулятор

Большинство моделей оснащаются встроенными аккумуляторами. Батарея видеорегистратору нужна минимум для того, чтобы сохранить последнюю запись перед отключением бортовой сети. Но есть модели с хорошим, емким аккумулятором, которые способны поддерживать работу устройства в течение 20-60 минут.

Чем больше аккумулятор — тем больше «умеет» устройство. Например, сможет включаться по тревоге — если датчики засекут движение или удар. Если модель позиционируется с возможностью аварийного включения на парковке, а емкого аккумулятора нет, значит, заявленные функции просто маркетинг, не больше.

Дополнительные возможности

При выборе обращайте внимание на угол обзора — чем он больше, тем лучше. Но важно понимать, что нередко производители «меряют» угол обзора не по горизонтали, а по диагонали, и тогда получается, конечно, больше. Чтобы оценить угол, нужно посмотреть картинку записи: она должна охватывать изображение не только перед капотом, но и по бокам. Идеальный угол обзора — 130-170 градусов.

Также производители нередко оснащают модели среднего и высокого ценового сегментов полезными элементами.

Антирадар . Если устройство укомплектовано функцией фиксации радаров, отказываться от нее не стоит. Лучшие видеорегистраторы с радар детектором (комбо модели) здорово выручают на трассах, где расположение постов видеофиксации водителю неизвестно. Альтернатива им — наличие базы камер видеофиксации, но эффективность этой опции во многом зависит от скорости обновления базы данных. Как правило, обновления приходят не раньше, чем через два месяца после установки нового поста видеонаблюдения, поэтому не всегда такая база выручает. А вот активный антирадар не требует обновлений, он оповещает водителя обо всех действующих камерах в зоне покрытия.

. Если устройство укомплектовано функцией фиксации радаров, отказываться от нее не стоит. Лучшие видеорегистраторы с радар детектором (комбо модели) здорово выручают на трассах, где расположение постов видеофиксации водителю неизвестно. Альтернатива им — наличие базы камер видеофиксации, но эффективность этой опции во многом зависит от скорости обновления базы данных. Как правило, обновления приходят не раньше, чем через два месяца после установки нового поста видеонаблюдения, поэтому не всегда такая база выручает. А вот активный антирадар не требует обновлений, он оповещает водителя обо всех действующих камерах в зоне покрытия. Вторая камера. Может показаться очень практичным дополнением. Производители нередко позиционируют вторую камеру палочкой-выручалочкой, которая и припарковаться задним ходом поможет и снимет все, что происходит позади багажника. На самом деле из этих возможностей пользователю придется выбрать только одну. Чтобы камера помогала при парковке, располагать ее нужно максимально низко. А чтобы снимала пространство позади автомобиля — максимально высоко. Но если вы уверены, что «второй глаз» вам нужен, выбирайте соответствующие модели — это двухкамерные видеорегистраторы.

Способ фиксации

Их несколько. Самый простой — присоска, девайс можно закрепить на лобовом стекле, потом снять, перенести в другой автомобиль при необходимости. Недостаток присоски — в ее ненадежности. Хоть обычно она держит крепко, летом от жаркого солнца размягчается, и устройство падает на пол. Хорошо, если не под ноги водителю во время движения на трассе: затормозить с видеорегистратором под ногой вряд ли удастся.

Альтернативы присоске — скотч и магнит. Скотч держит крепко, но это фиксация на один раз. Магниты удобнее: устройство можно снимать и переставлять, от жары они не плавятся. Раньше такие крепежи были только в премиальном ценовом сегменте, сегодня они есть и в среднем.

Особняком идут модели, которые надевают на штатное зеркало. Их преимущество в том, что они не бросаются в глаза, не уменьшают полезную площадь лобового стекла и выглядят вполне органично. Но важно учитывать, что даже лучший видеорегистратор зеркало заднего вида обладает достаточно широким корпусом. В небольших машинах он мешает опускать солнцезащитные козырьки и во всех без исключения делает невозможным использование функции автозатемнения зеркала.

Топ лучших регистраторов

Мы подготовили свой рейтинг видеорегистраторов, которые достойны внимания покупателей. В него вошли модели с положительными отзывами пользователей и экспертов.

Roadgid CityGo 3

Эта модель конца 2020 года, потому во многих магазинах ее до сих пор нет. Но новинку называют одной из самых ожидаемых премьер, потому что видеорегистратор Roadgid обладает хорошим запасом полезных возможностей. Разрешение его съемки соответствует качеству Full HD, а благодаря тому, что в секунду он пишет не 30 кадров, как большинство моделей, а 60, качество картинки получается премиально высоким. У него большой угол обзора в 170 градусов и экран с хорошей диагональю в три дюйма.

Другое достоинство модели — высококачественная картинка в ночное время, которую обеспечивают светочувствительные сенсоры нового поколения. Есть встроенный радар, база данных камер. Кронштейн магнитный, может комплектоваться одной камерой или двумя по желанию пользователя.

Средняя цена 9990 рублей.

Xiaomi 70Mai Mini Dash Cam

Этот видеорегистратор выбирают пользователи, которые не хотят терять ни одного драгоценного миллиметра площади лобового стекла. Действительно, даже самая компактная модель может скрыть от водителя дорожный знак, а за проводом, тянущимся от стекла к прикуривателю, вполне может «спрятаться» столб или даже пешеход. Миниатюрность этой модели обеспечивается особенностями ее конструкции. Экрана у нее нет, видео она пишет на карту памяти, а пользователь может подключиться посредством точки доступа Wi-Fi и загрузить ролик на смартфон. Оснащена емким аккумулятором, обладает хорошим углом обзора в 140 градусов.

По отзывам пользователей, видеорегистратор очень компактный и легкий, стоит недорого. Среди недостатков отмечают «корявый» русский язык интерфейса, неприятный и слишком громкий голос «робота», а также периодические сбои датчиков парковки и удара.

Средняя цена 4559 рублей.

Neoline G-Tech X77

Среди достоинств видеорегистратора Neoline — исключительное качество видеосъемки. При разрешении Full HD он делает 60 кадров в секунду, поэтому можно быть уверенным в идеальной четкости картинки даже на высоких скоростях. Кроме того модель умеет распознавать дорожные знаки и предупреждает водителя о превышении скоростного режима, что удобно в другом городе и без понимания, где находятся камеры фиксации нарушений.

По отзывам пользователей, снимает устройство хорошо, без нареканий. Поддерживает работу карты памяти объемом до 128 Гб. Компактное, с отличным магнитным креплением. Большая часть недовольств приходится на отсутствие обновлений прошивки или сложности с их получением.

Средняя цена 7990 рублей.

Navitel R1050

Российская компания, которая специализируется на навигационных системах, развивает и эту нишу. Видеорегистратор Navitel обладает едва ли не максимальным углом съемки в 165 градусов и пишет с достойным Full HD качеством. У него небольшой экран — всего 1,2 дюйма, но особенности конструкции привлекательны для пользователя. Форма девайса необычна, он выглядит как шар или типовая камера наблюдения. И такая конструкция позволяет поворачивать устройство не просто в разные стороны, а вокруг своей оси. Если вас остановит инспектор ГИБДД, вы можете развернуть устройство в его сторону и записывать разговор.

Из плюсов отмечают хорошее качество съемки днем и терпимое — ночью, удобное магнитное крепление, необычный и практичный дизайн. Среди недостатков — невозможность скорректировать положение по вертикали, с учетом угла наклона лобового стекла, сложности с извлечением карты памяти, сильный нагрев при работе Wi-Fi модуля.

Средняя цена 7490 рублей.

Mio MiVue 733 WIFI

Модель из средней ценовой категории отличается отличным качеством съемки благодаря надежной оптике. Угол обзора не слишком широк и составляет 130 градусов, но здесь пользователь может быть уверен, что заявленная цифра выдерживается полностью, а по краям картинка будет столь же четкой и без искажений, как в центре. Видеорегистратор Mio оснащен GPS-информером и базой данных камер с возможностью регулярного обновления.

Пользователи отмечают удобство крепления, достаточно широкий экран, приличную съемку в ночное время и возможность скачивать запись на смартфон. Из недостатков — минимальная емкость батареи, из-за чего устройство «тухнет» через несколько секунд после отключения «от сети».

Средняя цена 7990 рублей.

DIGMA FreeDrive 207

Под этим брендом представлено много моделей самого бюджетного класса, которые вызывают немало нареканий пользователей. Но среди видеорегистраторов DIGMA FreeDrive можно отметить действительно стоящую. В данной вариации, исполненной в компактном корпусе, который напоминает фотоаппарат, предусмотрен практичный угол съемки в 150 градусов и большой экран, удобный для пользователя.

По отзывам покупателей, за такие деньги модель работает просто отлично. И картинка хорошая, и настройки просты, есть режим парковки, лаконичный корпус хорошо смотрится в салоне автомобиля. Среди недостатков называют высокую чувствительность датчика удара, из-за чего устройство сохраняет слишком много роликов в защищенном от удаления «архиве» и чистить память приходится вручную.

Средняя цена 2790 рублей.

Vehicle Blackbox DVR Full HD

Модель бюджетного сегмента, предназначена для использования на зеркале заднего вида. Видеорегистратор Vehicle Blackbox DVR предлагает пользователю сразу две камеры, одна из которых устанавливается на зеркало, а другая размещается в салоне, направленной на пассажирские сидения или пространство за багажником. Назвать модель видеорегистратором «зеркало» с лучшей камерой вряд ли можно: качество его записи посредственное, а в ночное время картинка и вовсе размыта. Но для пользователя, который хочет попробовать такой формат устройства, он станет недорогим выбором.

У него большой угол обзора в 140 градусов, простые управление и настройки. Недостатком считают отсутствие карты памяти в комплекте, а также картинку, которая мелькает в зеркале заднего вида и отвлекает водителя от дороги. Но это, скорее, особенность девайса, а не его недостаток.

Средняя цена 2990 рублей.

iBOX UltraWide GPS Dual

Если вы ищете видеорегистратор в виде зеркала с лучшей камерой, эта модель IBOX порадует оснащением, качеством записи и удобством использования. Она включает две камеры — одна установлена в «зеркало», другая — выносная. Качество съемки высокое, угол обзора — более чем достойный, 170 градусов. Огромный по сравнению с другими моделями экран в 10 дюймов и сенсорным управлением.

Пользователи отмечают, что благодаря двум камерам пользоваться устройством очень удобно, сбоев и торможений в работе нет, выглядит модель достойно. Из недостатков выделяют сложности с установкой, небольшую емкость аккумулятора и плохую работу сенсорного дисплея морозной зимой после ночной стоянки на улице.

Средняя цена 7999 рублей.

SilverStone F1 HYBRID UNO A12 Z

Гибридный видеорегистратор от SilverStone с встроенным радар-детектором. Модель из высшей ценовой категории, но, по мнению пользователей, ее цена оправдана. Высокое качество видео обеспечивается разрешением уровня Super HD и стеклянной оптикой, качественная картинка сохраняется на скорости и в ночное время. Угол обзора — один из самых больших в классе, 170 градусов. Множество настроек по продолжительности записи роликов, работе голосовых подсказок. Постоянно активный антирадар, который работает без сбоев.

По отзывам, модель удобна и проста в управлении, компактная, не закрывает обзор. Есть функция управления голосом, что удобно в дороге, и подключение по Wi-Fi для скачивания файлов. К недостаткам относят нагрев корпуса при длительной работе, невозможность отключить радар-детектор, когда он не нужен, и слабый аккумулятор.

Средняя цена 13990 рублей.