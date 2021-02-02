Аргентина хочет производить вакцину «Спутник V»

Буэнос-Айрес, 2 февраля. Правительство Аргентины готово производить российскую вакцину на своей территории и ищет способы ускорить передачу технологии производства «Спутника V». Об этом сообщил заявил Аргентины в РФ во время интервью агентству Telam.

Новый посол Эдуардо Суаин заявил, что его основная задача — гарантировать поставки вакцины в Аргентину, чтобы провести вакцинацию большего количества людей за как можно более короткий срок.

"Mi prioridad es garantizar y asegurar que continúe la provisión de vacunas Sputnik V" | Entrevista con el nuevo embajador argentino en Rusia, Eduardo Zuain https://t.co/cJLWgYRDFE a través de @Pagina12 — osval (@osvwal) February 2, 2021

«Наше правительство хочет ускорить процесс передачи технологии производства вакцины, чтобы Аргентина в скором времени смогла производить вакцину самостоятельно», — сообщил Суаин.

На данный момент Россия поставила в Аргентину около 820 тыс. доз вакцины «Спутник V». Власти страны переживают из-за задержек и заинтересованы в любых способах восполнить нехватку препарата.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее заявлял, что Россия нацелена сотрудничать с Индией, Китаем, Кореей, Бразилией и Аргентиной, среди прочих, чтобы эти страны в дальнейшем могли производить вакцину на своих территориях.

«Мы планируем производить вакцину в Аргентине. Сейчас у нас есть соглашения о производстве препаратов в КНР, Корее, Индии, Бразилии, Словении и в других странах. У Аргентины есть очень хорошие условия, отличные фармацевтические компании, и мы уже начали переговоры о начале производства. Мы надеемся, что вакцины начнут производиться в Аргентине во втором триместре», — отметил Дмитриев в интервью изданию Infobae.

#SaludPúblicaEnContinental | El Gobierno negociará con Rusia fabricar la vacuna Sputnik V en el país en el segundo trimestre de este año. Lo confirmó el nuevo embajador de Rusia, Eduardo Zuain. La Argentina ya encargó otras 10 millones de dosis, informó. pic.twitter.com/3BKFkXSNa4 — Radio Continental AM 590 (@Continental590) February 1, 2021

Назначение Эдуардо Суаина в Россию

Эдуардо Суаин занимал должность заместителя министра иностранных дел при Кристине Киршнер, а также играл не последнюю роль при президенте Маурисио Макри.

«Россия — это стратегический центр силы, не только из-за вакцин, но и потому что наши отношения с РФ имеют чрезвычайно важный, стратегический характер», — заявил Суаин в интервью после своего назначения послом Аргентины в России.

Позиция нового посла по многим международным вопросам полностью совпадает с позицией президента РФ, в том числе в вопросе поддержки правительств КНР, Ирана, Кубы и Венесуэлы.

????????????????????26 de enero Embajador de #Rusia Dmitry Feoktistov recibió en la Embajada al futuro Embajador de #Argentina en Rusia

Eduardo Zuain.

✅Abordaron el estado actual y perspectivas del desarrollo de relaciones ruso-argentinas en el espíritu de Asociación Estratégica Integral pic.twitter.com/dzhrSNuxIY — Embajada de Rusia,AR (@EmbRusiaEnArgEs) January 26, 2021

Коронавирус в Аргентине

С начала пандемии в Аргентине было зарегистрировано более 1,9 млн случаев заражения COVID-19, в том числе более 48 тыс. смертей.

Южноамериканское государство начала добровольную вакцинацию 29 декабря 2020 года препаратом «Спутник V» — это единственная вакцина на территории страны. Президент Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Киршнер уже привились российской вакциной.

На первом этапе государство проводит вакцинацию медицинского персонала и лиц старше 70 лет.