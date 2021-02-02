Полиция Боливии перехватила 150 килограмм кокаина бразильских наркоторговцев

Санта-Крус, 2 февраля. Сотрудники дорожного патруля Боливии обнаружили 152 килограмма кокаина в автомобилях, направлявшихся в Бразилию. О задержании крупной партии сообщает боливийское издание El Deber.

Interceptan cocaína que era trasladada a la frontera con Brasil https://t.co/H3vpQKAObh — eju.tv (@ejutv) February 1, 2021

Глава полиции департамента Санта-Крус полковник Франц Селлис рассказал, что наркотики были найдены во время досмотра двух автомобилей при въезде в город Сантьяго-де-Чикитос в 250 километрах от границы с Бразилией. Сотрудники дорожного патруля нашли пять пакетов с кокаином, пятеро граждан Боливии арестованы по подозрению в участии в наркотрафике.

По словам Франца Селлиса, задержанные собирались доставить наркотики общей стоимостью около 2,5 млн долларов в бразильский город Корумба для последующей транспортировки в Европу.





Боливийские производители коки являются основными поставщиками кокаина для бразильских наркокартелей, в первую очередь — для картеля Первая столичная команда (Primero Comando Capital, PCC или ПСК). По данным полиции Бразилии, курьеры ПСК встречаются с боливийскими продавцами на границе и перевозят наркотики вглубь страны на легковых автомобилях небольшими партиями по 5-20 килограмм.

Часть кокаина поставляется на внутренний рынок через Сан-Паулу, но большая часть поставляется на экспорт в Европу через портовые города Сантос, Итажаи, Сальвадор и Ресифи. Цена одного килограмма боливийского кокаина в Бразилии составляет 16 тысяч долларов, однако в Европе его цена возрастает до 90 тысяч долларов за килограмм.