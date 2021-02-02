Марианна Абравитова: Наши дети будут мечтать стать геями из-за Marvel

Дети стараются подражать героям любимых историй и поступать так, как нас учат любимые киноленты. Именно поэтому появление в фильмах о супергероях новых персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией приведет к тому, что юные зрители будут тоже мечтать стать геями. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

Она прокомментировала сообщение СМИ о том, что киностудия Marvel хочет сделать кинокартину с супергероем — открытым геем.

«Обратите внимание, речь идет не о каких-то драмах, а об увлекательных приключенческих фильмах, которые рассчитаны на молодое поколение, в том числе и на детей», — отметила эксперт.

Психолог рассказала о том, какое, по ее мнению, влияние на аудиторию может оказать такое новшество.

«По сюжету эти люди будут однозначно положительными героями. Сделать их отрицательными сейчас никто не рискнет. Таким образом формируется мнение, что если человек — гей или трансгендер, то он точно хороший. Их нельзя обижать. Они привилегированны. Зрители будут следить за увлекательным сюжетом. Человек так устроен, он присоединяется к какому-то герою фильма и начинает за него переживать, ассоциировать себя с ним. Он становится своим, родным. В психологии это называется «свой — чужой». В итоге наши дети будут мечтать стать геями из-за Marvel. Когда потом в жизни они встретят таких людей, в голове сработает ассоциация и они будут видеться милыми, «белыми и пушистыми», — пояснила специалист.

Марианна Абравитова указала, как такой подход в любимом кино может воздействовать конкретно на детей.

«Очень многие дети захотят быть хорошими, как их учат фильмы. «Значит, либо я должен окраситься в гомосексуальную окраску, либо стать таковым», — подытожила психолог.

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