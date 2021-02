Сторонники президента Болсонару возглавили Нацконгресс Бразилии

Сторонники президента Жаира Болсонару победили на выборах спикеров в обеих палатах Национального конгресса Бразилии. Следующие два года Артур Лира будет возглавлять палату депутатов, а Родриго Пачеко будет руководить Сенатом, передает новостное агентство G1.

В нижней палате Конгресса развернулась основная схватка на этих выборах — именно ее спикер отвечает за запуск процедуры импичмента и становится временным главой государства в случае отсутствия или неспособности президента и вице-президента. Вплоть до последней недели предвыборная гонка носила непредсказуемый характер. Некоторые эксперты предполагали, что в споре между кандидатом от проправительственной коалиции консервативных партий Артуром Лирой и оппозиционным депутатом Балейа Росси не обойдется без второго тура.

Однако за несколько дней до выборов коалиция Росси понесла ощутимые потери. Сначала на сторону Лиры перешла Социал-либеральная партия (PSL), затем раскол случился в партии уходящего спикера Родриго Майи, который поддерживал и продвигал кандидатуру Росси — половина депутатов от партии «Демократы» решила голосовать за союзника Жаира Болсонару.

Такое предательство подорвало уверенность Майи. В последний день на посту спикера он не смог сдержать эмоций, объявив о выходе из партии, в которой состоял с 2007 года, и намекнув на возможность одобрения одного из 60 запросов на импичмент президента Болсонару, которого он обвинил во вмешательстве в дела парламента. Однако затем Майа извинился за все свои слова и отказался запускать импичмент.

Против оппозиционного кандидата открыто сыграл кабинет министров. По информации издания G1, правительство пообещало депутатам выделить из федерального бюджета дополнительные средства на финансирование проектов в их избирательных округах в обмен на поддержку Артура Лиры.

По итогам выборов новым главой палаты депутатов до февраля 2023 года избран Артур Лира. Его кандидатуру поддержали 302 депутата, в то время как за Балейу Росси проголосовали лишь 145 человек. Остальные шесть кандидатов набрали в сумме 56 голосов.

В своем первом выступлении в качестве спикера палаты Артур Лира кратко охарактеризовал основные направления своей работы, сделав акцент на «продуктивное сотрудничество с правительством» и «независимость парламента», за которую опасается оппозиция. Новый председатель вновь подчеркнул, что не намерен запускать процедуру импичмента, заявил о необходимости массовой вакцинации населения, которой требуют противники Болсонару и отметил важность соблюдения бюджетного баланса без чрезмерных расходов.

Новый спикер поддержал правительственные проекты налоговой и административной реформы. Жаир Болсонару, крайне довольный итогом голосования, лично поздравил Лиру с победой в своем Twitter.

Голосование в верхней палате прошло по предсказанному сценарию: уверенную победу одержал поддержанный правительством и оппозицией сенатор от штата Минас-Жерайс и партии «Демократы» Родриго Пачеко. За него проголосовали 57 сенаторов как от консервативных, так и от социалистических партий.

Единственным противником Пачеко была сенатор от партии «Демократическое движение Бразилии» (MDB) Симона Тебет, которая набрала всего 21 голос. Ее не поддержали даже представители ее партии, а попытки переговоров с «левыми» сенаторами закончились неудачей, поскольку члены «Партии трудящихся» (PT) не забыли, как в 2016 году Тебет призывала к отставке президента Дилмы Руссеф и расследованию против экс-президента Лулы да Силвы.

Своей победой Пачеко обязан в первую очередь своему предшественнику и однопартийцу Дави Альколумбре, который организовал для него серию встреч с представителями правительства и самим президентом, а также заручился для него поддержкой сенаторов от «левых» партий. Издание Veja утверждает, что в отношениях с правительством Родриго Пачеко займет более нейтральную позицию, чем Артур Лира, продолжая политику Альколумбре и способствуя сохранению статуса-кво Сената как оплота центризма.

Fui eleito, nesta segunda-feira, o novo presidente do Senado Federal, com 57 votos. Comprometo-me a fazer uma gestão independente e com total respeito à democracia e às instituições públicas. Vamos atuar no trinômio saúde pública, crescimento econômico e desenvolvimento social.