Российские вирусологи измерили скорость изменчивости штамма коронавируса

Москва, 2 февраля. Ученые Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева изучили генетическое разнообразие вирусов COVID-19 в России. Они определили нуклеотидную последовательность ДНК и РНК более полутора тысяч коронавирусных геномов, которые циркулируют в нашей стране, и поделились результатами работы. По словам авторов исследования, информация собиралась в 56 российских регионах, где был организован генетический надзор.

«Среди вирусов, выявленных в России, в настоящее время не обнаружено вариантных штаммов из Великобритании, случай в декабре является скорее исключением. Также у нас нет штаммов из Бразилии, ЮАР и США. Но мониторинг таких штаммов продолжается на постоянной основе», — отмечают вирусологи.

Исследователи увидели, что в России доминирует штамм, который возник в конце февраля прошлого года: 89% от всех циркулирующих вирусов и 55%, если учитывать только COVID-19.

«Этот геном, получивший линию B.1.1, встречается во всем мире. В России эта генетическая линия имеет 77 дочерних, большинство из которых являются единичными вирусами, не получившими широкого географического распространения», — заметили ученые.

В НИИ гриппа проанализировали данные в международной базе, собравшей информацию по геномам коронавируса, и пришли к выводу о невысокой изменчивости российских штаммов. Более 63% вирусов отличались на один аминокислотный остаток, когда треть вирусов имела две-три замены, а чуть менее 3% — четыре и более.

Полученные к настоящему моменту данные свидетельствуют о невысокой скорости изменчивости возбудителя COVID-19 и эффективности применяемых российских вакцин против коронавирусной инфекции. Продолжающаяся массовая вакцинация населения нашей страны будет способствовать эффективному контролю числа случаев заболевания наряду с другими мерами сдерживания эпидемии.