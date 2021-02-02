Общественники организуют некрополь на захламленном месте захоронения группы Дятлова

С момента трагической и загадочной гибели группы Игоря Дятлова прошло уже 62 года. Пока ученые всего мира гадают, что же произошло на перевале в тот роковой день 2 февраля 1959 года, захоронения погибших туристов постепенно ветшают и принимают плачевный вид. Эту ситуацию намерены в корне изменить участники Фонда памяти группы Дятлова. В разговоре с корреспондентом ФАН президент Фонда Юрий Кунцевич заявил, что в ближайшее время в Екатеринбурге появится некрополь в память о дятловцах.

«Его будут проектировать студенты на курсовых работах, — рассказал собеседник ФАН. — На это дала согласие администрация Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Учтены будут пожелания в первую очередь родственников, потом дизайнеров, а также туристов».

Все заявки рассмотрят на конкурсной основе. По словам директора Фонда памяти группы Дятлова, поступившие варианты будут изучать очень тщательно и придирчиво: мемориал должен быть прочным и долговечным.

«Студенты уже несколько проектов сделали для нас, но они не подошли — вы знаете, хлипкие, недолговечные, будем так говорить, — поделился Юрий Кунцевич. — А когда памятники недолговечные, они умрут вместе с их творцами. Я предлагаю уральский гранит все-таки использовать. Хотя есть и композиционные материалы, которые прочней гранита. Тут все — и финансовый, и долговечности вопросы, и красоты. Вот эти три компонента — красота, долговечность и редкость — будут учтены. Тогда к некрополю можно будет, не стыдясь, вести людей, приехавших издалека, родственников погибших туристов. Потому что, где ухожены места, где за ними наблюдение идет — там и хранится память».

Общественник добавил, что идея создания некрополя на могиле дятловцев появилась уже давно. Землякам знаменитых туристов печально видеть, что место их захоронения постепенно приходит в запустение и упадок.

«Мы постоянно ездим в другие города и видим, как это все происходит, как берегут память. Есть на кладбищах территории, где установлены скульптуры, памятники, бюсты. И все это требует особого ухода, присмотра и внимания. Мы хотим организовать некрополь на территории Михайловского кладбища. Сейчас там беспорядок большой, дирекция кладбищенская внимание на его состояние не обращает, поскольку это кладбище старое, зарытое, на это средства не выделяются. Поэтому там много неприятных моментов — засохшие деревья, свалка, тропинок нет, даже прийти отдать дань памяти нет возможности», — посетовал Юрий Кунцевич.

Участники группы Дятлова похоронены на двух кладбищах в Екатеринбурге. На Михайловском — Зинаида Колмогорова, Юрий Дорошенко, Людмила Дубинина, Александр Колеватов и Николай Тибо-Бриньоль. На Ивановском находятся могилы Юрия Кривонищенко, Игоря Дятлова, Рустема Слободина и Семена Золотарева.

Группа туристов под руководством Игоря Дятлова вышла в свой последний поход 23 января 1959 года и не вернулась. Их изувеченные тела нашли спустя месяц на перевале, который сейчас носит имя руководителя группы. По оценкам экспертов, все члены группы погибли одновременно уже 2 февраля. Окончательного вердикта, что же стало настоящей причиной гибели дятловцев, мировая научная общественность так и не вынесла. Новые гипотезы по этому поводу возникают до сих пор — от сугубо научных, до мистических. Ранее ФАН писал, что собственную версию на этот счет высказала ведьма.