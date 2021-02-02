В России планируют внести вакцину против ВПЧ в национальный календарь прививок

Санкт-Петербург, 2 февраля. Необходимо ли внести прививку от ВПЧ в национальный календарь прививок, рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, ведущий врач иммунолог-аллерголог, инфекционист ИКиПХ Георгий Викулов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Помимо национального календаря прививок, в России есть региональные календари. Могу сказать, что некоторые региональные календари, в частности московский и свердловский, включают в себя вакцинацию от вируса папилломы человека», — сообщил он.

Специалист отметил, что большинство западных стран имеют национальную программу, которая предполагает вакцинацию девочек от ВПЧ до начала половой жизни.

«В России этот вопрос обсуждается более десяти лет. Татьяна Голикова ранее сообщала, что государство не могло позволить массовую вакцинацию против ВПЧ. Сейчас же есть государственная программа до 2030 года, в план которой включена вакцина против ВПЧ и ветряной оспы. То есть вакцины будут включены в национальный календарь вакцинации в ближайшие несколько лет», — заявил эксперт.

Ранее ФАН сообщал, что российское министерство здравоохранения внесло вакцину от коронавируса в национальный календарь прививок по эпидпоказаниям. Изменения в календарь прививок внесли по распоряжению председателя Кабмина РФ Михаила Мишустина. Приказ Минздрава РФ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 16 декабря. Массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции началась в декабре 2020 года. Российские ученые изобрели уже два прототипа вакцины от COVID-19. Третья отечественная разработка ожидает регистрации в Минздраве РФ в феврале 2021 года.