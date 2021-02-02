Продюсер фильма о Началовой объяснил прекращение паломничества на могилу певицы

Создатель фильма о жизни и творчестве Юлии Началовой — музыкант, сценарист, композитор и поэт Андрей Загорский (DJ Steklov) — считает, что Ксения Собчак выпустила дилетантскую поделку о творчестве певицы, которую нет смысла даже обсуждать.

Напомним, к 40-летнему юбилею безвременно скончавшейся певицы Первый канал в рамках проекта Ксении Собчак «Док-ток» выпустил фильм «Подлинная история Юлии Началовой», где документальные съемки перемежаются трогательными игровыми эпизодами.

Андрей Загорский, который несколько лет работает над полнометражным фильмом о Началовой «Буду рядом», назвал произведение Собчак дилетантством. Отметим, близкие Началовой, дружившие с ней артисты, а также ее подруга и пиар-директор Анна Исаева хорошо отозвались о проекте Первого канала. Поэтому ФАН, естественно, поинтересовался у Загорского, как близкие Началовой относятся к тому, что планируется еще один проект о певице.

Он рассказал, что его фильм «Буду рядом» уже близок к финальной стадии, но, когда он выйдет на экраны, пока сказать трудно. При этом, по словам Загорского, конфликта с наследниками и близкими Началовой у него нет.

«У меня нормальные отношения с Виктором Васильевичем (музыкантом, отцом певицы. — Прим. ФАН), нейтральные с Аней [Исаевой]. Аню Исаеву я своим врагом не считал и не считаю, просто у нее свое мнение по поводу тех или иных ситуаций», — рассказал Загорский.

На вопрос о главной интриге фильма «Буду рядом» — кто исполнит роль Юлии Началовой, Андрей ответил:

«Мой бывший кастинг-директор изначально поступил не очень порядочно по отношению ко мне и к съемочной группе и много лишнего наговорил. Поэтому мне пришлось кардинально менять всю съемочную группу».

Других подробностей продюсер не привел. При этом, по словам Загорского, даже пандемия не прервала работу над проектом.

«Будет немало сюрпризов, — пообещал он. — За время пандемии я написал сценарий для новой картины «Патриарх» — это тоже биографическая лента на основе реальных событий. Кто этот «Патриарх»? Пусть это пока будет немножко непонятно. Тут у нас еще идет подготовка к съемочному процессу, но, учитывая все нюансы, пока трудно сказать, какая картина выйдет раньше. Возможно, фильм о Началовой выйдет, когда страсти немного поутихнут».

Андрей рассказал, что посетил могилу Началовой на ее 40-летие, 31 января.

«Мы были на Троекуровском кладбище — и родители [Началовой] были, и [дочь] Верочка, и [директор Началовой] Оксана Моставлюк. И Аня Исаева, конечно, интервью раздавала», — вспоминает собеседник ФАН.

На вопрос, продолжается ли паломничество на могилу Началовой, Загорский ответил, что сейчас, похоже, это поветрие сошло на нет.

«После того, как на могиле установили памятник, я не видел, чтобы там появлялись бутылочки с водой, крема и так далее. Все это было там раньше, пока были крест и земля, на которую все это складировали», — вспоминает он.

Впрочем, по мнению Андрея, возможно все дело в зимнем сезоне, а летом паломничество на могилу певицы возобновится.

Загорский рассказал, что у него много проектов и ему немного обидно, что его имя ассоциируется в основном с Началовой. По словам продюсера, он давно занимается приведением в порядок могил известных людей, забытых после смерти.

В начале марта будет пять лет со дня смерти замечательной российской актрисы Натальи Крачковской, могила которой находится в запустении, и Загорский занимается этой проблемой. В ближайшее время ФАН расскажет об этом подробнее.

Певица и актриса Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в 38 лет из-за осложнений в результате целого букета заболеваний, которыми она страдала долгие годы. Причиной смерти певицы стала сердечно-легочная недостаточность, которая развилась на фоне гангрены и заражения крови.

Началова была в браке дважды. Во втором браке с футболистом Евгением Алдониным она родила дочь Веру. После развода с Алдониным Началова поддерживала близкие отношения с хоккеистом Александром Фроловым. Недавно суд удовлетворил требование Фролова, который претендовал на часть квартиры Началовой.