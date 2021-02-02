Спор двоих мужчин в больнице Феодосии закончился стрельбой разгоряченного пациента

Феодосия, 2 февраля. Инцидент, произошедший накануне в феодосийской поликлинике, напугал врачей и местных жителей. Как рассказали ФАН очевидцы, двое мужчин устроили словесную перепалку в очереди. Причина, как всегда, банальна: один сделал замечание другому, второй остро на это отреагировал, и в ход пошли более убедительные «аргументы» — кулаки и оружие.

Очевидцы и медработники сначала разняли буянивших мужчин на одном из этажей поликлиники. Те вроде успокоились и разошлись по сторонам. Однако, видимо, позже решили, что разговор не окончен, поэтому отправились выяснять отношения на улицу. Там, уже за пределами медучреждения, они перешли на грубости и повышенные тона, один из них достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента.

На месте пришлось вызвать полицию. Теперь выяснением всех обстоятельств займутся правоохранительные органы.