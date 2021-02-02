Эксперты назвали перспективные направления развития боевой авиации России в 2021 году

В этом году боевая авиация России пополнится новыми образцами самых современных самолетов и вертолетов. В 2021 году в части Воздушно-космических сил РФ поступит более сотни самолетов и вертолетов. Эксперты назвали ФАН перспективные направления развития боевой авиации России в 2021 году.

В канун 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на расширенном заседании коллегии министерства обороны заявил, что в новом году в части военно-воздушных сил и морской авиации поступит более 100 самолетов и вертолетов разных типов — как новой постройки, так и прошедших модернизацию.

«Кинжалы»

Наибольший интерес вызывает поставки серийных истребителей пятого поколения Су-57. 25 декабря ВКС России получили первую машину этого класса. По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, это одно из самых перспективных направлений развития боевой авиации России в наступившем году. Эксперт ожидает, что летные части в 2021-м ожидают новые поставки Су-57, из которых будет сформировано отдельное подразделение.

«Дождемся новых самолетов, чтобы была сформирована эскадрилья, на которой можно учить и переучивать летчиков войсковых частей. И я надеюсь, что к концу этого года — началу 2022-го в строевой части ВКС России первая эскадрилья на Су-57 уже появится», — считает Мураховский.

В этом году продолжится работа по модернизации легендарных истребителей-перехватчиков МиГ-31 в МиГ-31К и вооружение их новыми ракетами дальнего действия гиперзвукового комплекса «Кинжал».

По словам Виктора Мураховского, в прошлом году во время испытаний модернизированных перехватчиков, оснащенных «Кинжалами», МиГ-31К показали очень хорошие результаты. Поэтому следует ожидать, что в этом году переоборудование легендарных МиГов продолжится.

«Белый лебедь»

Еще одно перспективное направление для развития боевой авиации ВКС России — дальние бомбардировщики. В этом году войскам передадут первый ракетоносец Ту-160М «Белый лебедь» российской постройки. Серийное производство этого стратегического бомбардировщика началось в СССР еще в 1984 году. За это время бомбардировщик устарел, и появились мнения, что он вообще должен быть списан.

Сейчас «Белый лебедь» прошел глубокую модернизацию и, как говорят эксперты, дальняя авиация России получит совершенно новую машину с самым современным оснащением. Специально для производства Ту-160М на Казанском авиазаводе восстановили технологии обработки титана, утверждает Виктор Мураховский. И самое главное — «Белый лебедь» получил новое «сердце».

«Стратегический бомбардировщик Ту-160М способен развивать сверхзвуковую скорость, поэтому в его конструкции использовали титан. Специально для этого на Казанском авиазаводе восстановили линию по обработке титана. Также этот самолет уже получил новый двигатель, разработанный Объединенной двигателестроительной корпорацией», — рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества».

Появление новых самолетов в ВКС России — действительно знаковое событие, считает военный эксперт Михаил Ходаренок. Жаль, что пока приходится говорить лишь о единичных поставках, сетует собеседник ФАН.

По его мнению, стратегически важно, чтобы авиационные части получили десятки новых самолетов.

«Чтобы они имели оперативно-стратегическое значение, надо хотя бы две дивизии Ту-160М и две дивизии Ту-22М3. А дивизия в дальней авиации — это два полка по двадцать самолетов. Ведь одним самолетом войну не выиграешь, нам нужны серийные поставки в авиационные части», — утверждает Ходаренок.

«Охотник»

Еще одно перспективное направление развития боевой авиации России — беспилотные летательные аппараты. И у нас есть уникальные разработки в этом сегменте. Российский БПЛА «Охотник» — первый и пока единственный в мире беспилотник, способный летать на сверхзвуковых скоростях.

Военные эксперты высоко оценили известные боевые качества нашего «Охотника».

«Это уникальный аппарат, это единственный в мире БПЛА, обогнавший скорость звука, — рассказывает Виктор Мураховский. — Он интегрирован в сеть управления военно-воздушных сил и может действовать в одних боевых порядках с пилотируемой авиацией».

Военные эксперты так же назвали еще одно важное направление в развитии боевой авиации — разработка и принятие на вооружение современных образцов оружия и поражения. И здесь на первое место выходит гиперзвуковое оружие — тот самый комплекс «Кинжал», которым уже оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.

Помимо этого, по словам собеседников ФАН, в серийное производство пошли все новые виды корректирующих и планирующих авиабомб с лазерным наведением. Успешно завершены испытания ракетно-бомбового комплекса «Гром» и, возможно, уже в этом году он будет принят на вооружение.