Африканский союз принял Марокко в состав контактной группы по Ливии

Рабат, 2 февраля. Марокко присоединилось к Контактной группе Африканского союза (АС) по Ливии, пишет издание Alwasat со ссылкой на дипломатические источники.

Председатель комиссии АС, президент Конго Дени Сассу-Нгессо проинформировал Совет мира и безопасности организации о решении интегрировать королевство в состав профильного органа.

Рабат в последние месяцы активно участвовал в разрешении ливийского кризиса. Марокко предоставляло площадку в Бузнике для встреч делегаций Высшего государственного совета (Триполи — прим. ФАН) и тобрукской палаты представителей. На их полях подписано соглашение о механизме отбора высокопоставленных должностных лиц в переходное правительство североафриканской страны.

Контактная группа Африканского союза по Ливии создана в феврале 2020 года в эфиопской столице Аддис-Абебе. В ее состав вошли президенты Египта, Чада, Конго, Южной Африки и Алжира, а также председатель комиссии АС Мусса Факи.

Главной целью профильного органа является координация совместных усилий в рамках достижения окончательного разрешения кризиса в североафриканском государстве, вдали от иностранного и военного вмешательства, чтобы гарантировать единство и суверенитет страны.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что пятидневный Форум политического диалога по Ливии стартовал в Женеве 1 февраля. Участниками мероприятия среди прочих стали спикер Палаты представителей Агила Салех и вице-премьер Правительства национального согласия Ахмед Майтыг.