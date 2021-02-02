Вольфганг Черни рассказал о сложностях во время шоу «Ледниковый период»

Австрийский киноактер Вольфганг Черни заявил ФАН, что ему, как спортсмену, было интересно выступить в шоу «Ледниковый период», но не ожидал, что окажется так тяжело.

Уроженец Вены в эксклюзивном интервью рассказал о своих ощущениях от участия в популярной спортивно-развлекательной программе Первого канала и о том, на каком уровне находится в нашей стране фигурное катание.

— Вольфганг, почему вы согласились участвовать в этом шоу? И какие у вас, вообще, впечатления?

— Для меня это были большой шанс, отличная возможность и прекрасный опыт. Потому что, во-первых, я все-таки до актерства был спортсменом, и мне было очень интересно попробовать себя. Я лыжный инструктор, и думал, что все будет более-менее похоже. Что лыжи, что коньки (смеется)! Но это оказалось такой огромной разницей!

— Какие обнаружились главные сложности?

— Я высокий человек, во мне 100 килограммов веса, и каждый раз, когда баланс смещался вверх или назад, я просто сразу падал на лед!

Для меня все это было очень странно, потому что из числа актеров и певцов я — самый спортивный человек в комнате (смеется). Но все же я новичок.

А по ту сторону — сплошь чемпионы мира и Олимпийских игр, и это их стихия.

В общем, это был любопытный опыт, потому что каждое шоу было сложным для меня не только в спортивном плане, физическом, но и в ментальном.

Все элементы такие сложные, но в то же самое время и элегантные, и под музыку, в такт, на виду у большого количества людей.

— Наверняка огромную помощь оказывала вам партнерша?

— Конечно! Я был в паре с Оксаной, прекрасная фигуристкой, спортсменкой (бронзовым призером Олимпийских игр 2010 года и чемпионкой мира 2009 года в танцах на льду Оксаной Домниной. — Прим. ФАН).

— Вы раньше на коньках стояли?

— Ну, можно сказать, что нет. Так, один раз в 4–5 лет, чего, конечно же, недостаточно.

— Если вам еще предложат выступить в подобном проекте, не связанным с фигурным катанием, и проявить себя в каком-то еще новом амплуа, согласитесь?

— Это, естественно, будет зависеть от проекта. Обычно мне что-то советует мой агент и моя жена. Но обычно я не против.

Мне очень понравился формат «Ледникового периода» — это просто прекрасная идея! Знаю, что что-то подобное есть в Канаде и Америке, но не на таком уровне. У нас были самые настоящие поддержки, современные. Пара [Ольга] Кузьмина и [Александр] Энберт уже практически готова для выступления на Олимпиаде (смеется).

В общем, уровень вашего фигурного катания очень высокий! Это круто, и такие классные шоу бывают только в России!

В юбилейном, десятом по счету, шоу «Ледниковый период» пара Оксана Домнина и Вольфганг Черни заняла четвертое итоговое место. Победу отпраздновали Ольга Кузьмина и Александр Энберт, на 0,2 балла опередившие Татьяну Тотьмянину и Вячеслава Чепурченко. Тройку призеров замкнули Регина Тодоренко и Роман Костомаров.

Вольфганг Черни также рассказал о съемках в фильме «Зоя», недавно вышедшем в России в широкий прокат.