Военный эксперт Рожин: США не прекратят бряцать оружием у границ России

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота Петр Святашов призвал решительно отреагировать на усиление активности американских ВМС в Черном море. Военный эксперт Борис Рожин в комментарии ФАН назвал причину обострения ситуации у российских границ и рассказал, как Москва должна на нее отвечать.

В НАТО объяснили усиление активности американских кораблей в Черном море «наращиванием военной мощи» России. Эсминец ВМС США «Дональд Кук» вошел в акваторию 23 января. Затем к нему присоединился еще один эсминец — «Портер».

Петр Святашов, комментируя усиление активности Альянса, призвал США не «испытывать русских моряков на прочность». Он напомнил, что у России есть методы, которые могут предотвратить угрозу со стороны кораблей НАТО, в том числе — средства радиоэлектронной борьбы.

«Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется?» — возмутился вице-адмирал в комментарии НСН.

Военный эксперт Борис Рожин назвал причину активности НАТО в Черном море. По его словам, в ближайшие годы стратегия США и их союзников вряд ли поменяется.

«Это демонстративное политическое давление – бряцание оружием. Оно рассматривается США как часть стратегии сдерживания России. Эта стратегия существовала еще при [Бараке] Обаме, она продолжалась при [Дональде] Трампе и будет существовать при [Джо] Байдене. Ничего не поменяется, такие действия будут продолжаться. России надо существовать в этой реальности, быть готовой реагировать на провокации, укреплять вооруженные силы, при необходимости отвечать адекватными мерами как у своих границ, так и у границ стран, которые проводят против нас недружественную политику», — отметил эксперт.

Рожин подчеркнул, что у России нет возможности помешать проходу кораблей США в Черное море через проливы Босфор и Дарданеллы, поскольку это регулируется конвенцией Монтре. Однако если корабли США приближаются к российским границам, то в небо поднимаются самолеты, при необходимости используются корабли, во избежание провокаций могут задействоваться средства РЭБ.

«Россия также осуществляет действия у границ США. Самолеты дальней авиации проводят патрулирование в районе Аляски или в международном воздушном пространстве недалеко от границ Британии. Такие меры принимаются — это ответная реакция на действия США», — добавил эксперт.

Ранее журналисты англоязычного информационного портала Strategy Page пришли к выводу, что новая военная стратегия России, суть которой состоит в активном строительстве атомных стратегических подлодок, помогла стране спастись от дефицита морских носителей ядерного вооружения.