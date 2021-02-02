Министр обороны Египта встретился с главой Комиссии Африканского союза

Каир, 2 февраля. Министр обороны Египта Мухаммад Заки провел рабочую встречу с председателем Комиссии Африканского союза (АС) Муссой Факи, пишет издание Ahram Online.

Во время переговоров стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Они затронули тему объединения усилий для укрепления стабильности и безопасности на континенте.

Мухаммад Заки выразил свою гордость «стратегическим» партнерством с комиссией АС в различных областях, особенно в поддержании мира в Африке.

Мусса Факи в ходе переговоров подтвердил стремление к дальнейшей координации совместных действий с Каиром для решения вопросов на континенте.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что председатель комитета АС посетил Египет с долгосрочным визитом. Он встретился с рядом высокопоставленных чиновников, включая лидера страны Абдул-Фаттаха ас-Сиси.