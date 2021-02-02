Эпидемиолог Яковлев рассказал, как справиться с пандемией коронавируса

Санкт-Петербург, 2 февраля. Насколько эффективны средства защиты от коронавируса, из чего состоит комплекс противоэпидемических мероприятий и каким образом можно справиться с пандемией, рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПБГУ Алексей Яковлев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«В XXI веке были созданы базисные работы, в которых прописаны стратегии предотвращения эпидемии — «Прогноз и контроль эпидемии в глобализованном мире», заключение рабочей группы по предотвращению передачи SARS-CoV-2, доклад ВОЗ и очень большая работа над стратегией предотвращения эпидемии гриппа. На основе данных работ решались многие проблемы», — рассказал Яковлев.

По его словам, в этих трудах нет достоверных данных о том, что ношение масок способствует предотвращению заражения коронавирусом.

«То есть можно говорить, что обычные маски не являются эффективным средством защиты. Однако они снижают возможность распространения коронавирусной инфекции, если их носит больной человек. Если же мы пользуемся респираторами с высокой степенью защиты, то защита от инфекции реально обеспечена», — объяснил эксперт.

Профессор отметил — у человека, заразившегося новой коронавирусной инфекцией, может не быть явных симптомов болезни два дня. Соответственно, являясь распространителем инфекции, он может чувствовать себя совершенно здоровым. С этой точки зрения, ношение масок более оправдано, отметил специалист.

Яковлев затронул и тему закрытия границ.

«Работы, которые были созданы в начале XXI века показали, что прекращение авиасообщения может лишь замедлить распространение респираторной инфекции. В зависимости от жесткости мер, эпидемия может прийти позднее (1,5–6 недель). Никто никогда не говорил, что закрытие границ может остановить эпидемию респираторной инфекции. Это аксиома», — заявил эксперт.

По его словам, неэффективность комплекса противоэпидемических мероприятий возникает из-за разного восприятия его данных эпидемиологами и властями.

«Отмечу — затормозить распространение эпидемии можно. Повлиять на распространение — нельзя. Если в начале эпидемического подъема многие точечные методы были приемлемы, то уже с момента развития пандемии все утратило эпидемиологический смысл. Здесь возникает разница между научным и административным прочтением материала. Именно отсюда возникают многие ошибки», — рассказал специалист.

Яковлев отметил — ярким примером такого разногласия в восприятии является Китай. В стране стали массово обеззараживать улицы газогенераторами.

«Это полный бред. Мы об этом говорили представителям Китая еще в начале прошлого февраля. Протирание ручек, ношение масок или бахил также не имеет никакого отношения к защите от респираторной инфекции. А вот нормальный респиратор и очки предотвращают заражение», — объяснил эпидемиолог.

Профессор подчеркнул — чтобы комплекс противоэпидемических мероприятий имел эффективное действие, необходимо на 95-99% обеспечить жесткую изоляцию и массовую вакцинацию. Даже если противоэпидемические меры применят на 75%, то они практически не будут влиять на ситуацию.

Ранее ФАН сообщил, что пока иммунизированная доля граждан не достигнет заявленных значений, говорить об отмене масочного режима несвоевременно. Формирование антител против возбудителя COVID-19 происходит в ходе «естественной» борьбы пациента с вирусом или в результате вакцинации. Добиться необходимых показателей получится, скорее всего, к концу весны.