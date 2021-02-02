«Не так глубоко, как хотелось бы!» Альгис Микульскис о жалобе Зеленского на Байдена

Большое интервью, данное президентом Украины Владимиром Зеленским 23 января программе Axios, выходящей на американском телеканале HBO, было опубликовано в средствах массовой информации только спустя десять дней. Мысли, озвученные в нем главой сопредельного государства, мгновенно вызвали недоумение у массы политических экспертов. Чем же так смутил Зеленский здравомыслящую общественность — в колонке Альгиса Микульскиса.

«Настало время удивительных историй!» — эта сетевая присказка очень подходит для описания всего, о чем поведал украинский президент журналистам из США. А поведал он о многом! И о том, что с момента «невыполнения» условий «Будапештского меморандума» все мировые дипломатические договоренности стали бессмысленными, и о том, что Джо Байден должен (!) быть заинтересован во вступлении Украины в НАТО, и о том, что президент России Владимир Путин, якобы, спит и видит Украину в составе его «Империи»…

В общем, полет фантазии Владимира Зеленского был неукротим и яростен, как «бойовий гопак» киборгов ВСУ. Однако, по порядку.

«Будапештский меморандум»…

Для начала предлагаю определиться с терминологией.

Согласно толкованию «Oxford Languages» — мирового лидера в области публикации словарей — «меморандум» — это «дипломатический документ с изложением взглядов правительства на какой-либо вопрос». Ну то есть факт того, что к «международным договорам, обязательным к исполнению всеми сторонами, их подписавшими», никакие «меморандумы» отношения не имеют, понятен. Значит, можно перейти к сути.

Документ, о котором идет речь, был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, США и Великобритании в связи с присоединением официального Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Если кратко, то Украина отказывалась от своего ядерного статуса, в котором она фактически пребывала с момента обретения независимости, в обмен на заверения государств-подписантов в ее безопасности, суверенитета, независимости и нерушимости границ.

Заверения, а не гарантии! Два совершенно разных юридических понятия. Вероятно, эта нестыковка в толкованиях терминов и стала одной из причин того, что вопрос о статусе Меморандума, как обязательного к исполнению документа, возник еще в момент его подписания. Например, тогдашний президент Франции Франсуа Миттеран, присутствовавший на церемонии в Будапеште, сразу сказал, что условия документа выполняться не будут, а руководство США до 2013 года вообще утверждало, что «меморандум и не несет прямой юридической силы».

Вроде, всем все было понятно и логично. Пока на арене не появился Владимир Зеленский, решивший вдруг, что ничего не значащая бумага каким-то образом не исполняется и «легким движением руки» тут же внесший в мировую дипломатическую практику свежую струю:

«Это предательство по отношению к Украине. Я считаю, что это большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, «умножены на ноль». И что бы мы дальше не подписывали, о чем бы страны не договаривались, всегда будет риск, что кто-то скажет, что это какая-то бумажка и необязательно ее выполнять. То есть в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила. Кто сильнее, у кого больше оружия — тот, скажем так, пишет Конституцию твоей страны. Это оскорбительная ситуация».

Как говорится, «конец цитаты»! Все достижения дипломатии с момента, как минимум, образования ООН, больше не действуют! Потом, что «Украину обидели».

А кто, кстати, ее обидел? Если уж речь зашла о неких «нарушениях», то участники группы «Крымская инициатива» — первый президент Республики Крым Юрий Мешков и экс-спикер крымского парламента Евгений Супрунюк — еще в 2014 году, с документами в руках, а не «на пальцах», разъяснили на примере Крыма и Севастополя, кто и что нарушил в случае с «Будапештским меморандумом». Но Зеленский в это время, наверное, разучивал фортепианные гаммы, ничего вокруг себя не слышал, вот и оконфузился немножко в интервью. Правда же, Владимир Александрович?

Движемся далее. Прямиком в НАТО! Хотя, стоп… Какое такое НАТО? В списке требований к соискателям членства, принятом на Вашингтонском саммите Альянса в 1999 году, в одном из пунктов, обязательных к исполнению, четко прописано, что государство, решившее присоединиться к организации, обязано «разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ».

Вот только не надо говорить почтеннейшей публике, что все эти конфликты, которыми Украина славна уже восьмой год — дело рук России! Государственный переворот, который вы гордо именуете «Евромайданом» и который от этого не перестает быть государственным переворотом, устроила отнюдь не Россия. А о трагических событиях в Донбассе, ставших следствием исключительно этой вашей «революції гідності» — всем известно и без меня.

Что там, к слову, с выполнением Минских соглашений? Можете не отвечать, пан президент — за вас, возможно, в этот самый момент, уже отвечает ваша артиллерия.

А так-то конечно! Весь Альянс заждался, и только Байден что-то мешкает. Но Владимир Зеленский непреклонен и в то же время как-то просителен:

«Мы благодарны за все, но Украина не просто на словах говорит о том, что хочет быть равноправным членом Альянса, равноправным членом НАТО, потому что это и есть один из важнейших пунктов безопасности — той безопасности, о которой президент Байден и говорит. Как нужно еще больше заявлять о желании вступления, если это закреплено в Конституции Украины — направление в Евросоюз, евроинтеграция, а также вступление в НАТО? Поэтому у меня очень простой вопрос: почему Украина до сих пор не в НАТО?»

Почему не в НАТО — сказано выше. Но на этом своем вопросе Зеленский не успокаивается и продолжает фантазировать:

«Я верю, что ответ может звучать так: «Господин президент, мы чувствуем Украину, как стратегического партнера. Мы понимаем, что Украина реально имеет сегодня мощную армию в Европе и защищает на востоке страны не только украинских граждан, но и европейских. Поэтому при моей каденции Украина должна быть в НАТО».

В сценариях комедийных ситкомов на этом месте авторы обычно пишут: «Звучит закадровый смех».

Ну и, конечно же, Украина не была бы Украиной, если бы не попросила денег! Естественно, на отражение «российской угрозы»! На этот раз — еще и кибернетической. (С ума они там все посходили с этими «русскими хакерами», что ли?)

«Как помогать? Мало военной помощи, пусть не обижаются на меня Соединенные Штаты. Хотя мы благодарны и за увеличение этой военной помощи. На 25 миллионов долларов больше выделено на летальное вооружение в этом году. Но на информационную войну не хватит этих сумм. Этот вопрос ко всем. Мы обязательно должны говорить о центре противодействия кибератакам».

Про то, чем может обернуться для страны помощь американским летальным оружием, ФАН уже писал и пришел к выводу, что ничем хорошим. Теперь они просят помочь им еще и с киберугрозами. Ей-богу, мне уже хочется, чтобы помогли, но это мое оценочное!

Вообще, теме России было посвящено едва ли ни две трети вопросов и ответов. Было еще немного про Америку, немного про Китай и совсем чуть-чуть про украинскую коррупцию. Закончилось же все крайне оптимистичным аккордом, в котором Владимир Зеленский четко обозначил, чего именно он хочет от США для вверенной ему страны:

«Я думаю, что обязательно буду приглашен президентом Байденом в Белый дом, и с удовольствием приму это приглашение. Я считаю, что у нас есть много, о чем не только поговорить, но многое, что сделать. Мне кажется, что некоторые изменения в мире будут в течение каденции президента Байдена. Очень положительные. Я бы очень хотел, чтобы мы смогли помочь ему в этом деле, а президент Байден помог Украине, которую он прекрасно знает. Но не так глубоко, как нам хотелось бы».

«Не так глубоко», как Владимиру Александровичу хотелось бы. Что ж… У меня все!