Создатель «Дома-2» назвал перезапуск проекта полным провалом

Москва, 2 февраля. Создатель скандального телепроекта «Дом-2» Валерий Комиссаров в эксклюзивном интервью ФАН назвал перезапуск проекта в конце февраля полным провалом. Телеведущий и продюсер объяснил, почему возрожденное реалити-шоу не продлится больше трех месяцев, и рассказал о приемах, которые позволили сделать проект популярным в 2004 году.

Ранее СМИ узнали о возобновлении съемок в первых числах февраля, предположительно проект будет транслироваться на телеканале «Суббота!» или онлайн-площадке.

Валерий Комиссаров уточнил, что несмотря на планы выкупить права на «Дом-2» у телеканала ТНТ, он не имеет никакого отношения к текущему перезапуску проекта.

«Заявления, что «Дом-2» начнется в конце февраля, ко мне никакого отношения не имеют, — подчеркнул собеседник ФАН. — Я всегда открыт перед прессой, я все рассказываю».

Создатель скандально известного телепроекта критически отнесся к новости о возможном возрождении реалити-шоу.

«Это все выйдет в таком же виде, в котором сейчас выходит: с теми же участниками и ведущими, на той же поляне, — заявил Комиссаров. — Неминуемо его ждет крах и провал. Ну, будет интерес, потому что они первые серии начинают, а потом опять будет то же самое, народ плюнет. Я точно говорю, больше трех месяцев это не может просуществовать в принципе, это не может окупиться».

По мнению продюсера, смена телеканала никак не поможет «Дому-2» снова стать популярным среди зрителей.

«Проект на ТНТ выходил 17 лет, — сказал Комиссаров. — Если бриллиант не продается в магазине для бриллиантов, то в овощном магазине его точно не продать. Если КВН работает на Первом канале, то он точно не будет работать на канале «Домашний», потому что это совершенно разная аудитория».

Создатель «Дома-2» отметил, что изначально телепроект представлял собой уникальный авторский продукт, однако после ухода Комиссарова он растерял былую популярность.

«Я перестал им управлять в 2014 году, и за шесть лет это превратилось в абсолютный «фальшак», там нет личностей, — поделился своим мнением Комиссаров. — Это никакого отношения к зрителям, к реальным проблемам, которые люди хотят видеть, не имеет».

По словам Валерия Комиссарова, былой успех «Дома-2» связан со стремлением показать ситуации, имеющие отношение к реальной жизни, понятные зрителям.

«Дом-2 — это реальная жизнь молодых людей, их ссоры и примирения, — заявил создатель проекта. — Это реалити-шоу - особый жанр, где нет сценария. Это была правда: иногда она была горькой, но все было искренне».

Телеведущий также рассказал о приемах, использовавшихся для того, чтобы заинтересовать аудиторию.

«Когда я работал над проектом, это же не сценарий был, это было манипулирование ситуацией, — подчеркнул Комиссаров. — Пришла Ольга Бузова — я вижу, что она любит волевого накачанного мужчину. И тут же появился Роман Третьяков. Понимаете, это же вот так работает. Это очень сложно сделать, потому что надо знать массовую психологию».

Создатель проекта обратил внимание на то, как он старался раскрыть потенциал каждого участника «Дома-2».

«Есть харизма, это божий дар, — сказал собеседник ФАН. — Когда приходили ко мне люди, я видел их потенциал и полгода их выращивал. Я понимал, что сейчас они закрыты, но потом раскроются, как лилия ранним утром».

Ранее Валерий Комиссаров в интервью ФАН сообщил, что намерен выкупить права на «Дом-2» за бесценок ради благой цели.