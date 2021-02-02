Иосиф Пригожин об инициативе Marvel: Фраерская жадность мешает нам развиваться

Фраерская жадность мешает нам развиваться. Таким мнением в беседе с ФАН поделился муж певицы Валерии продюсер Иосиф Пригожин.

Он прокомментировал сообщения СМИ о том, что киностудия Marvel хочет сделать фильм с супергероем — открытым геем. По мнению Пригожина, запрещать в России выход такой картины на экраны бесполезно.

«Мне кажется, что мы должны жить иначе. Любой фильм будет навязывать свои правила, нормы. Мы должны этому противостоять, не пытаясь бороться с этим, а просто предлагая другой путь, и такими аргументами спасти свою нацию», — сообщил продюсер.

Иосиф Пригожин подчеркнул, что на сегодняшний день культ наживы мешает нашему обществу как в правильном воспитании детей, так и в достижении важных целей.

«Мы ничего не можем, потому что не умеем больше ничего кроме как воровать деньги. Мы не создаем, не строим. Рожденный брать давать не может. Нужно вкладывать, не жалеть, бороться, терять, делать лучшее. Фраерская жадность мешает нам развиваться. Алчность. Больший урон нашим подросткам никто не нанесет, чем мы сами», — рассказал собеседник ФАН.

В завершение он указал, что можно предпринять в сложившейся ситуации.

«Совет один — альтернативное мнение. Не давайте злу управлять вами. Мы должны личным примером воспитывать подрастающее поколение, а не обращать внимание на подобные выходки. Кинопроизводители делают это сознательно, они занимаются бизнесом. У них нет ничего святого. Запретный плод всегда сладок. Замочная скважина манит любого человека. Похоть гораздо сильнее высокой морали», — резюмировал Пригожин.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал Федеральному агентству новостей о том, как был шокирован тем, что группа Little Big представит Россию на Евровидении-2021.