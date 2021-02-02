Вассерман требует призвать к ответу «оппозицию», подстрекающую к акциям за Навального

Известный политолог и публицист Анатолий Вассерман уверен, что организаторы незаконных акций в поддержку скандального блогера Алексея Навального должны понести суровое наказание. Обращение выходить на улицы, размещенное на YouTube-канале «Навальный Live», подхватили и растиражировали его сторонники, в том числе скрывающиеся за границей. Результат этой подстрекательской тактики известен — сотни задержанных и подвергнутых административному аресту, а также десятки возбужденных уголовных дел.

Помощники Навального по работе в ФБК (признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Олег Навальный и другие находятся под домашним арестом по делу о нарушении санитарных норм, но так повезло далеко не всем. Те, кто, поддавшись призывам адептов Навального, в ходе незаконных акций нападали на полицейских, били машины, совершали преступления против здоровья граждан, стали фигурантами уголовных дел. И все они будут дожидаться суда не дома с комфортом, как приближенные Навального, а под арестом в СИЗО.

Фактически и сам Навальный, и организаторы акций в его поддержку спрятались за спинами простых россиян, сбитых с толку «оппозиционной» пропагандой. Всю эту якобы «оппозицию», а по сути «пятую колонну», провоцирующую граждан на преступления, а затем отсиживающуюся в безопасных местах, следует призвать к ответу, считает Вассерман.

«Я действительно считаю, что бить надо, как выразился в свое время [президент России] Владимир Владимирович [Путин], по местам, откуда исходят приказания (президент высказался о возможности удара по «центрам принятия решений». — Прим ФАН), — отметил Вассерман в комментарии ФАН. — Да, идеальный вариант — бить по командным пунктам. Ну, а если командный пункт, как в данном случае, находится за океаном, то надо, по крайней мере, ударить по тем передаточным звеньям, которые находятся в пределах российской юрисдикции».

Однако организовать большой процесс против проплаченной Западом «пятой колонны» будет не так просто, предупредил публицист: это потребует изменений в российском законодательстве.

«Наши законы в значительной степени писались в лихие девяностые именно этими командными пунктами, которые сегодня действуют против нас, — напомнил Вассерман. — Значительная часть наших законов тогда сочинялась при содействии консультантов из Западной Европы и Северной Америки. Понятно, что все эти консультанты были заинтересованы в том, чтобы заложить в наши законы множество мин замедленного действия. И сейчас эти мины взрываются».

Отсутствие правовой возможности посадить на большие сроки провокаторов, цель которых — расшатывание ситуации в России, — это то, что необходимо как можно скорее исправлять, считает собеседник ФАН.

«Сейчас срабатывает заранее заложенная в наши законы защита тех, кто нарушает эти законы, в пользу тех, кто эти законы сочинял, — сформулировал свою мысль Вассерман. — Понятно, что прежде чем заняться самими подстрекателями, нам надо для начала обеспечить возможность наказать их по закону. Это значит, что нам предстоит в первую очередь изменение самих законов».

Хотя изменение законов, как правило, — дело небыстрое, в данном случае ситуация не терпит отлагательства, считает эксперт.

«Думаю, нынешние безобразия послужат серьезным основанием для приведения наших законов в соответствие с реальностью, поскольку закон должен отражать реальность», — подчеркнул Анатолий Вассерман.

23 и 31 января, а также 2 февраля по призыву как самого Алексея Навального, так и его наиболее ярых сторонников из числа представителей так называемой «оппозиции» в некоторых городах РФ состоялись незаконные митинги. Акции сопровождались многочисленными нарушениями общественного порядка. Кроме того, действия нарушителей создавали повышенную опасность распространения COVID-19. По итогам незаконных акций были возбуждены сотни административных дел. Те, кто нарушил УК РФ, стали фигурантами уголовных дел. Часть подозреваемых будет дожидаться суда в СИЗО.