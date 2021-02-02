Юрий Кара: Властям Украины вместо настоящей литературы подавай бандеровцев

Информация о запрете ввоза на территорию Украины книги Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стала новым потрясением для общественности. Российский сенатор Алексей Пушков уже подверг критике такое решение украинских властей. Также мнением на эту тему в разговоре с корреспондентом ФАН поделился советский и российский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Кара.

«Это очередное мероприятие недалеких, глупых, необразованных и озлобленных людей. Озлобленных прежде всего на себя, на свою бездарность, на свою глупость и на свою жадность», — сказал Кара о запрете книги Булгакова.

Запрет коснулся издания 2018 года, выпущенного под маркой «Азбука-Аттикус». Причиной такого решения украинских цензоров стало упоминание в предисловии российских деятелей искусства, которым въезд на территорию Украины «заказан». Среди них — актер Валентин Гафт, Николай Бурляев и сам Юрий Кара. По мнению режиссера, такие действия цензуры не просто необоснованны — они абсурдны.

«Мастер и Маргарита» — это величайшее произведение литературы XX века. А вовлекать киевлянина, который очень любил Киев и даже посвятил свое произведение «Белая гвардия» своей жизни в стране, — неправильно. То, что он приехал в Москву и полюбил этот город, написал роман о любви к Москве, к России, — в этом нет ничего такого», — говорит Кара.

Он считает, что для украинских властей не имеет значение литература, главное — чтобы писатели соответствовали определенной политической идеологии.

«Вместо настоящей литературы — Булгакова, Гоголя, им лишь бы был бандеровец, какой бы он глупости и бездарности ни писал. Это известно давно, это даже в школы внедрялось. Им нужны не мировые вершины, а именно те, кто проповедал расовую ненависть, межнациональную рознь и убийства. Ведь пример жестокости бандеровцев... <...> Как Хатынь сожгли в Белоруссии — известный факт. Ну, и сколько людей поубивали, уже после ВОВ», — указал Юрий Кара.

Он выразил надежду на то, что когда-нибудь он и его украинские коллеги по кинематографу все-таки смогут работать вместе.

«Мне бы хотелось, чтобы мы жили и талантливо работали в кинематографе с представителями украинской культуры в союзе славянских государств. Я от этого не отрекусь. Я все равно уважаю украинскую историю, украинских писателей и киевлянина Булгакова», — подчеркнул режиссер.

Ранее советский и российский режиссер, политический деятель Владимир Бортко назвал решение украинских властей о запрете книги Булгакова глупостью.