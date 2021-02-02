Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Перестрелка между группировками произошла в ливийском Сирте

Перестрелка между группировками произошла в ливийском Сирте

Сирт, 2 февраля. Неизвестные группировки устроили перестрелку на территории населенного пункта на востоке Ливии, пишет издание Libya 24.

Инцидент произошел в ночь на вторник в прибрежном районе города Сирт. Очевидцы сообщают, что звуки стрельбы доносились неподалеку от школы Укба бин Нафи и центра Красного Полумесяца во втором округе.

Пресс-секретарь Военного информационного управления сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Абдель Малик Мадани заявил, что перестрелку устроили батальоны фельдмаршала Халифы Хафтара.

Новостной канал «Февраль» со ссылкой на оперативный штаб ПНС по Сирту и Аль-Джуфре пишет, что столкновения произошли между бригадой ЛНА «Тарик ибн Зияд» и группировкой «Аль-Каният».

Еще одно издание сообщает о раненых. На место ЧП выехали бригады скорой помощи.

Пользователь Twitter под ником MstrMAX, поддерживающий Ливийскую национальную армию (ЛНА), сообщил, что подразделения служб безопасности ночью штурмовали точки торговцев наркотиками и алкоголем возле центра Красного Полумесяца во втором округе населенного пункта.

В Сети уже появилось первое видео с места боестолкновения в городе Сирт. Правда на кадрах невозможно определить, кто именно устроил перестрелку.

По неподтвержденной информации, причиной стрельбы также могло стать задержание главы управления СМИ ПНС Ливии Мухаммада Байи.

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что в Женеве 1 февраля стартовал пятидневный Форум для разрешения ливийского кризиса политическим путем. Участниками мероприятия стали представители запада, востока и юга североафриканского государства.

Новости партнеров