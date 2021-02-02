Перестрелка между группировками произошла в ливийском Сирте

Сирт, 2 февраля. Неизвестные группировки устроили перестрелку на территории населенного пункта на востоке Ливии, пишет издание Libya 24.

Инцидент произошел в ночь на вторник в прибрежном районе города Сирт. Очевидцы сообщают, что звуки стрельбы доносились неподалеку от школы Укба бин Нафи и центра Красного Полумесяца во втором округе.

Пресс-секретарь Военного информационного управления сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Абдель Малик Мадани заявил, что перестрелку устроили батальоны фельдмаршала Халифы Хафтара.

Новостной канал «Февраль» со ссылкой на оперативный штаб ПНС по Сирту и Аль-Джуфре пишет, что столкновения произошли между бригадой ЛНА «Тарик ибн Зияд» и группировкой «Аль-Каният».

عاجل | غرفة تحرير سرت: اشتباكات على طريق البحر في #سرت إثر هجوم على مقر اللواء التاسع "الكانيات" من قبل كتيبة طارق المتمركزة في مدرسة عقبة#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/7J05U98hj4 — قناة فبراير (@FebruaryChannel) February 1, 2021

Еще одно издание сообщает о раненых. На место ЧП выехали бригады скорой помощи.

#سرت



أصوات اشتباكات مسلحة بالقرب من مدرسة عقبة بن نافع والهلال الأحمر في حي رقم 2 وأنباء عن وجود إصابات وسماع أصوات سيارات إسعاف تهرع للمكان. — تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) February 1, 2021

Пользователь Twitter под ником MstrMAX, поддерживающий Ливийскую национальную армию (ЛНА), сообщил, что подразделения служб безопасности ночью штурмовали точки торговцев наркотиками и алкоголем возле центра Красного Полумесяца во втором округе населенного пункта.

الأجهزة الأمنية تقتحم وكر لتجار المخدرات والخمر بالقرب من مبنى الهلال الاحمر #سرت #ليبيا — ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) February 1, 2021

В Сети уже появилось первое видео с места боестолкновения в городе Сирт. Правда на кадрах невозможно определить, кто именно устроил перестрелку.

اشتباكات في مدينة #سرت

وقعت ما بين الكتيبه 166 التابعه لمليشيات حفتر وكتيبة أخري تتبع الكانيات قوامها من هاربي ورشفانه وبني وليد وبعض من ترهونه

الخبر اللي صدروه لنا أنها مداهمه لوكر مخدرات ولكن الموضوع اكبر من ذلك#ليبيا pic.twitter.com/Laft6PP7yF — أحـمـد اللـيـبـي (@Ahmed_AlLibi) February 1, 2021

По неподтвержденной информации, причиной стрельбы также могло стать задержание главы управления СМИ ПНС Ливии Мухаммада Байи.

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что в Женеве 1 февраля стартовал пятидневный Форум для разрешения ливийского кризиса политическим путем. Участниками мероприятия стали представители запада, востока и юга североафриканского государства.