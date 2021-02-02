Новый штамм коронавируса обнаружили в Мексике

Мехико, 2 февраля. Мутации коронавируса, обнаруженные у четырех зараженных в мексиканском штате Халиско, могут свидетельствовать о появлении нового, «мексиканского», штамма коронавируса. Об этом сообщает издание El Confidencial.

Команда исследователей от Университета Гвадалахары в Халиско обнаружила предполагаемый новый вариант вируса 27 января. В Минздраве пришли к выводу, что это не южноафриканский штамм COVID-19, как предполагалось до этого. Сейчас ученые изучают свойства новой мутации E484K, чтобы определить степень ее вирулентности и контагиозности, а затем классифицировать в качестве нового варианта.

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México: investigan nueva cepa y hay colas para conseguir oxígeno



"Se había sospechado que podía ser la variante de Sudáfrica, pero ahora se evalúa su caracterización para ver si es realmente una nueva cepa”, explicaron.https://t.co/ZHijzdIGXS pic.twitter.com/v9tNo8YUYp — Diario HOY (@diariohoynet) February 2, 2021

«Мы можем подтвердить, что выявили мутацию E484K, и это является важным открытием, так как ее обнаружили в Мексике впервые. Тем не менее необходимо провести более серьезные исследования, сравнить последовательность мутаций, определить, сколько еще человек заражены новой мутацией», — сообщила директор Лаборатории по диагностике возникающих вирусных заболеваний (LaDEER) Натали Вега Маганья.

Один из пациентов рассказал, что контактировал с иностранцем в портовом городе Пуэрто-Вальярта в Халиско. Предположительно инфекция пошла оттуда. Двум из пациентов порядка 30 лет, одному около 60, о четвертом ничего не известно.

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos analiza si el contagio de Covid-19 en cuatro personas, ocurrido en Jalisco la semana pasada, corresponde a una nueva variante de la enfermedad #EnPunto con @JAREVALOP https://t.co/A46x0aShSx pic.twitter.com/SdRb9Hyn3z — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) February 2, 2021

Новый штамм

На территории Мексики было зарегистрировано большое количество мутаций коронавируса, однако обнаруженные ранее варианты не делали вирус более заразным или смертельным. Если ученые подтвердят, что случаи заражения в Халиско отличаются от всех остальных заражений в стране, можно будет говорить о появлении «мексиканского штамма» коронавируса, отмечает El Confidencial.

Сейчас основная цель ученых — определить вирулентность мутации, тяжесть заболевания и ее контагиозность. Есть опасения, что новые мутации подрывают эффективность существующих вакцин. На данный момент все вакцины, разработанные в разных странах, действенны против всех существующих мутаций коронавируса, но до некоторой степени теряют эффективность в случаях с бразильским и южноафриканским штаммами.

Пандемия коронавируса в Мексике

С начала пандемии в Мексике было зарегистрировано 1,8 млн случаев заражения COVID-19, в том числе более 150 тыс. смертей. За последние сутки выявили более 7 тыс. новых случаев и 462 смерти. На прошлой неделе власти Мексики зарегистрировали увеличение случаев заражения на 20%.

По данным доклада губернатора Халиско, 83 из 98 муниципалитетов штата являются зонами с высоким уровнем распространения коронавируса. Загруженность инфекционных коек составляет 58%, реанимационных — 73%.