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Ведьма знает, как спасти души членов группы Дятлова

Ведьма знает, как спасти души членов группы Дятлова

Спасти души погибших на Урале 2 февраля 1959 года членов группы Дятлова поможет установка памятников этим людям в родных краях. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Она считает, что нынешние бесконечные попытки понять причины случившейся в окрестностях горы Холатчахль с участниками похода трагедии не помогают, а, наоборот, вредят.

«Ни экранизации, ни научные изыскания не могут приблизиться к истине. Мы же считаем себя царями природы. Человеческое сознание не может воспринять, что существует нечто потустороннее, намного сильнее, чем люди. В том случае имело место именно нечто подобное», — сообщила эксперт.

Алена Полынь конкретизировала, чем именно, по ее мнению, опасны вспыхивающие вновь и вновь обсуждения и расследования гибели группы Дятлова.

«Души людей, умерших не своей смертью, например от старости, а именно погибших от какого-то насилия, становятся неупокоенными. Они «повисают» и не могут уйти. Участников того похода не просто постоянно вспоминают и обсуждают, но еще и спекулируют на теме их смерти. Это только вредит неупокоенным душам — они не смогут реинкарнировать, родиться в новом человеческом теле, продолжить развитие. Она так и застрянет в междумирии», — пояснила собеседница ФАН.

Ведьма знает, как спасти души членов группы ДятловаВ завершение Алена Полынь поведала, как, на ее взгляд, можно спасти дятловцев из этой западни.

«Самым правильным было бы установить персонифицированные памятники в месте, где они жили. Люди, которые их помнят и хорошо относятся, могли бы приносить туда цветы. Тогда душе было бы хорошо», — подытожила специалист.

Ранее ведьма поделилась с Федеральным агентством новостей своей версией того, кто и как убил членов группы Дятлова.

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