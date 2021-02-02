Ведьма знает, как спасти души членов группы Дятлова

Спасти души погибших на Урале 2 февраля 1959 года членов группы Дятлова поможет установка памятников этим людям в родных краях. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Она считает, что нынешние бесконечные попытки понять причины случившейся в окрестностях горы Холатчахль с участниками похода трагедии не помогают, а, наоборот, вредят.

«Ни экранизации, ни научные изыскания не могут приблизиться к истине. Мы же считаем себя царями природы. Человеческое сознание не может воспринять, что существует нечто потустороннее, намного сильнее, чем люди. В том случае имело место именно нечто подобное», — сообщила эксперт.

Алена Полынь конкретизировала, чем именно, по ее мнению, опасны вспыхивающие вновь и вновь обсуждения и расследования гибели группы Дятлова.

«Души людей, умерших не своей смертью, например от старости, а именно погибших от какого-то насилия, становятся неупокоенными. Они «повисают» и не могут уйти. Участников того похода не просто постоянно вспоминают и обсуждают, но еще и спекулируют на теме их смерти. Это только вредит неупокоенным душам — они не смогут реинкарнировать, родиться в новом человеческом теле, продолжить развитие. Она так и застрянет в междумирии», — пояснила собеседница ФАН.

В завершение Алена Полынь поведала, как, на ее взгляд, можно спасти дятловцев из этой западни.

«Самым правильным было бы установить персонифицированные памятники в месте, где они жили. Люди, которые их помнят и хорошо относятся, могли бы приносить туда цветы. Тогда душе было бы хорошо», — подытожила специалист.

Ранее ведьма поделилась с Федеральным агентством новостей своей версией того, кто и как убил членов группы Дятлова.