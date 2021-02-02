Ведьма описала, кто и как убил членов группы Дятлова

Члены группы Игоря Дятлова погибли от нападения хозяина горы Холатчахль. Такой версией в беседе с ФАН поделилась ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

В день 62-й годовщины предполагаемой даты гибели «дятловцев» ведьма рассказала о выводах собственного расследования того происшествия.

«Это нестандартная ситуация. Все однозначно указывает на то, что они увидели некое существо. Оно обитает там. Это его зона. Он там хозяин. Ему не понравилось пребывание людей», — сказала эксперт.

Ведьма предположила, как могли развиваться дальнейшие события в ту ночь.

«Сначала «дятловцы» в палатке услышали тревожный звук. Эта, скажем так, сирена, пронизывает все клетки тела, давит на психику. Ребята вышли наружу, чтобы понять, что происходит, и тогда увидели — иное существо. Это однозначно был не снежный человек, не пришельцы и не бандиты. Некая сущность, которая обитает в данном районе. У членов группы произошел сильный эмоциональный всплеск. Они не понимали, что происходит с их телами и с чем они столкнулись. У них началась паника. Хозяин территории не разрывал их когтями или зубами. Он издавал очень мощный высокочастотный гул, пронизывающий тела жертв. Их начало трясти, внутренние органы стали разрываться», — рассказала собеседница.

Полынь подчеркнула, что с того момента, как члены группы сделали привал в окрестностях горы Холатчахль, избежать страшного происшествия уже было нельзя.

«Трагедия произошла неслучайно. Изначально была агрессия со стороны хозяина тех мест», — резюмировала эксперт.

Ранее ведьма сообщила, когда и почему люди получают «дары смерти».