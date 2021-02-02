Киев, 2 февраля. Украине не удалось усилить армию, которая застряла между советским прошлым и неопределенным будущем, считает аналитик Андрей Сенченко.

Ложь является неотъемлемой составляющей современных украинских политиков, которые считают ее главным элементом успешной карьеры, пишет эксперт в своей статье для «Обозревателя». Это приводит как к деградации ВСУ, так и страны в целом, уверен Сенченко. Он подчеркнул, что Киев постоянно вводит в заблуждение народ Украины, говоря о несуществующих «успехах» армии государства. Но на деле войска находятся в состоянии неопределенности, чему способствуют политические и экономические элиты.

Доказательством деструктивной политики украинских властей являются очередные срывы сроков выполнения гособоронзаказов и скандалы в командовании, отметил аналитик. Он подчеркнул, что военное руководство ВСУ не считает приоритетом создание мощной и современной армии.

«Итоги прошедшего года явно демонстрируют, что в недрах военного ведомства задачи, приближающие страну к созданию профессиональной армии, так и не стали приоритетными», — сказал Сенченко.

Подобная ситуация приводит к тому, что профессиональные военные покидают ВСУ, а на их место приходят люди, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса и желающие временно подработать, констатировал Сенченко. Ввиду этого украинские войска в настоящий момент практически полностью являются контрактными, уточнил аналитик. Однако Киеву так и не удалось разработать достойную систему мотивации для солдат, побуждающую их продолжать военную карьеру и становиться профессионалами, добавил он. Резюмируя, эксперт указал на большой разрыв между современными ВСУ и настоящей квалифицированной контрактной армией.

Ранее в оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики рассказали об украинском танкисте, который дезертировал из ВСУ из-за издевательств сослуживцев и перешел на сторону ополчения, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.