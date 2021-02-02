Адвокат Жорин прокомментировал вступление в наследство экс-мужа Легкоступовой

Подозреваемый в причастности к смерти Валентины Легкоступовой ее бывший муж яхтсмен Юрий Фирсов заявил об официальном вступлении в наследство. О своих претензиях на собственность певицы он объявил вскоре после ее смерти. По закону Фирсову как бывшему официальному супругу полагается часть ее имущества. О том, на что конкретно он претендует, ранее сообщал ФАН. Теперь же, как рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей адвокат Сергей Жорин, Фирсов заявил, что вступление в наследство состоялось. Бывший муж певицы не стал дожидаться итогов расследования ее смерти и поспешил оформить документы на себя.

«Так называемый вдовец Валентины Легкоступовой претендует на ее наследство, находясь в браке 40 дней, — сказал Сергей Жорин. — Еще проверка не закончена правоохранителями, имеет он отношение к смерти или нет, а он уже заявил, что имеет права на ее имущество».

Тем временем Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти певицы. Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года в реанимации. Туда она попала с тяжелыми травмами головы. В больницу ее доставили после сообщения дочери Анэтты Бриль, которая обнаружила Легкоступову и ее мужа Фирсова дома в состоянии сильного алкогольного опьянения. Следствие рассматривает версию, что супруги вместе выпивали уже не один день. Пару доставили в наркологическую клинику. Юрий Фирсов практически сразу покинул лечебное учреждение, а певице вскоре стало значительно хуже. В настоящее время расследование этого дела продолжается.

«Как вы знаете, председатель Следственного комитета взял это дело на личный контроль некоторое время назад, — добавил Сергей Жорин. — Сейчас идут экспертизы, по их итогам будут приниматься процессуальные решения, возбуждать уголовное дело или нет. А тем временем Фирсов заявил об официальном вступлении в наследство и подал необходимые документы нотариусу».

Скандалы, связанные со смертью Валентины Легкоступовой, продолжаются уже полгода. Ранее ФАН рассказывал, что ее родственников обвиняют в надругательстве над телом певицы.