Аэропорт Мисурата возобновляет полеты в Бенгази после пятилетнего перерыва

Мисурата, 2 февраля. Afriqiyah Airways возобновляет международные и внутренние рейсы в Ливии, пишет издание Alsaaa 24.

По сообщению руководства аэропорта Мисурата, государственная авиакомпания получила разрешение на осуществление перелетов в Сфакс, Стамбул и Бенгази. Ближайший вылет запланирован на 7 февраля.

Администрация воздушной гавани уточнила, что рейс на восток страны будет осуществлен впервые после пятилетнего перерыва. Всему виной оказался межливийский кризис.

В ближайшее время Afriqiyah Airways также планирует возобновить авиасообщение с Себхой на юге Ливии и Александрией в Египте.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что самолет Qatar Airways впервые за 3,5 года пролетел над Каиром.