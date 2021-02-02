Юрий Белоусов: Отказ россиян от американских интернет-сервисов неизбежен

Ситуация, когда интернет-гиганты блокируют сообщества новостных проектов, говорит нам о том, что глобальные социальные сети переживают не самый лучший момент своей жизни. Медиакомпании, понимая, что тратят большие бюджеты на рост своих представительств, могут в любой момент потерять деньги, а это серьезно подрывает доверие к ним. Так, в рамках своей идеологической цензуры только в России они заблокировали в 2020 году десятки каналов и сотни аккаунтов. Как правило без обоснований и объяснений.

Результатом всех этих действий со стороны интернет-гигантов становится решение своих социальных задач, либо использование решений стартапов, которые предоставляют социальные сервисы для медиа, личных блогов и сайтов.

Блокировка аккаунтов бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и последующее заявление, что необходимо создавать свою социальную платформу для соратников, фактически создает новый тренд в IT-сфере.

За последние два года правительство США опубликовало три национальные стратегии в области киберпространства и высоких технологий, смысл которых сводится к одной простой мысли: их страна — абсолютный лидер в киберпространстве и в технологиях, который самолично устанавливает правила поведения для всего мира. И те, кто их нарушает, должны быть за это наказаны. В том числе, и военными методами. При этом главными врагами в киберпространстве названы, естественно, Россия и Китай.

Возвращаясь к тому, с чего я начал: какой смысл нашим компаниям работать с американскими интернет-гигантами, да и вообще в целом с их проектами в IT-сфере? Не нужно испытывать иллюзий, что вот ваш проект вне политики, и вас это никогда не коснется. Прежде всего, вы — россиянин (русский)! И как бы смешно это ни звучало, вы — враг, а, значит, рано или поздно потеряете свои деньги, если только не станете идеологическим рупором наших оппонентов.

До сего момента я говорил только о бизнесе, об опасности использования международных интернет-платформ в рамках российского бизнеса. Однако посмотрим на это с пользовательской стороны. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Google, Gmail, Netflix — вот список основных американских продуктов, которые популярны в России.

США, проигрывая конкуренцию китайским технологическим гигантам на мировом рынке, да и на собственном, решают этот вопрос просто: ссылаясь на национальную безопасность, они либо запрещают работать с компаниями из Поднебесной, либо просто блокируют работу приложений в китайских смартфонах, что приводит к тому, что пользователям приходится делать выбор: или отказаться от использования данных приложений, или вообще поменять смартфон.

На сегодняшний день в России более 50 процентов (по данным за прошлый год) пользователей владеют смартфонами производства Китая. Это означает, что нашему населению тоже предлагается сделать выбор: поменять телефон или прекратить пользоваться американскими приложениями.

А если продолжать ими пользоваться, то завтра может оказаться, что вся ваша почта, все личные сообщения, фотографии и так далее окажутся недоступными. И это еще самые минимальные проблемы, с которыми могут столкнуться россияне в ближайшее время.

В чем же кроется опасность использования американских социальных сетей? В рамках своей идеологической прогрессистской стратегии американские гиганты с помощью цензуры и рекомендательных технологий создают определенную картинку для нашего пользователя, манипулируя его мнением и создавая образ так называемого «правильного мира», который приняли уже «все вокруг».

И они это открыто признают — в рамках борьбы с неправильной идеологией или неправильным, как считают американцы, мнением, которые тут же называют пропагандой, и интернет-гиганты понижают выдачу информации от каналов, сайтов или пользователей, создающих этот самый «неправильный» контент.

И это очень хорошо работает: мы часто слышим, что кто-то из вашего окружения говорит: «Весь Facebook поднялся! Вся моя лента пестрит этим!» Это как раз и есть пропаганда и манипуляция общественным мнением.

Прогрессистские элиты, представляющие новое лицо западного общества, которые предают анафеме режиссеров за отсутствие в фильме актеров, представляющих различные расы и, в особенности, сексуальные меньшинства, или тем, связанных с однополой любовью, еще говорят нам о пропаганде?! Представьте себе исторический сериал о древних греках, которых играют китайцы, негры, «голубые» и женщины, которые всегда гораздо сильнее мужчин, — вот это и есть яркий пример прогрессистской пропаганды.

В России нет такой идеологии, тут просто пытается сохраниться здоровый консерватизм, поэтому данная идеологическая война ведется как раз с нами.

Призрак «прогрессивизма» бродит по России. Так что же мы можем сделать, чтобы нивелировать подобное влияние?

Если соцсети и поиск в Сети уже заменимы, то проекты типа Instagram или YouTube заменить пока что нечем. По мне — это огромная возможность для российского бизнеса: создавать аналоги американских сервисов и продуктов, которых еще нет в нашей стране.

И этим, мне кажется, должно озаботиться, прежде всего, правительство РФ. Необходимо создать более выгодные условия на рынке для отечественных компаний и ввести ограничения для зарубежных.

Фактически надо создать те же условия, которые были созданы для сельскохозяйственного рынка России благодаря (или вопреки — кому как угодно) санкциям западных стран. Американские компании, введя идеологическую цензуру, фактически в одностороннем порядке ввели против нас ограничительные меры. Тогда почему мы не можем им ответить тем же? Это такой же вопрос национальной безопасности!

При этом мы также должны ориентировать наши продукты на мировой рынок. Да, это сложно, но вполне реально. Пример Telegram показал, что это не просто возможно, это вовсю работает, когда продукт конкурентоспособен. Блокировка аккаунтов того же Трампа привела к гигантскому росту пользователей данного мессенджера в США.

Отказ россиян от использования американских интернет-сервисов неизбежен, и это вопрос времени. Доверие к ним неуклонно падает, и это дает огромные шансы для нашей страны.